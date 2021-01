“No creo que se pueda igualar a Israel y al lado palestino en cuanto al uso de la violencia”

Ariel Frumkin es un ciudadano israelí que escribiera una carta al gobierno español, a propósito de lo que, España, de manera oficial emite algún tipo de comunicado atacando al Estado de Israel, o responsabilizándolo de que, por su culpa, no haya tratado de paz en la región.

Frumkin tiene una página web sobre Hasbará (esclarecimiento), y cada tanto va revisando los diferentes comunicados de las cancillerías: De España, Uruguay, Argentina y fue advirtiendo que, desde España, sale cada dos o tres meses, un comunicado contra Israel. Por ello, decidió hacer esa nueva carta, la que publicó en su página y que envió a la embajada de España en Israel.

Por parte del gobierno español no ha recibido ninguna respuesta, (era lo que presumía que iría a suceder) , pero sí recibió muchoas muestras de ciudadanos españoles, que manifestaron apoyar al Estado de Israel y avergonzarse del gobierno español.

En la carta, Ariel le aclara al gobierno de Pedro Sánchez, sobre los comunicados que acusan a Israel de que el proceso de paz no avance y de que construyan en los territorios de Judea y Samaria, a los que señala El gobierno español como “territorios ocupados”. Indica Frumkin que al denominarlos de ese modo y no, como “territorios en disputa”, lo que hace el gobierno español es tomar parte del lado de los palestinos, cuando debería ser imparcial. Y agregó que, justamente de la zona de Judea y Samaria es desde donde provienen la mayoría de los ataques hacia israelíes, como el caso de una mujer que salió a hacer ejercicio y fue asesinada por terroristas palestinos, y que, ”eso no sale publicado en la Prensa”. O la de una persona que fue asesinada mientras hacía las compras en un supermercado: “España no sacó ningún comunicado condenando eso” se quejó.

Sostiene Ariel que son los palestinos los que no quieren sentarse para negociar la paz, porque sus gobernantes prefieren sumir a sus ciudadanos en la pobreza, que las donaciones que reciben de la Unión Europea y de otros organismos, terminan en sus bolsillos y que usan la excusa de la Ocupación para mantener ese estado de pobreza de sus ciudadanos.

Sobre cómo es el día a día en la zona de Judea y Samaria, entre palestinos e israelíes, explica el entrevistado que esa región se divide en tres: A, B y C. La A está bajo el dominio de la Autoridad Palestina, y a la que los israelíes tienen prohibido por ley ingresar, la B, es zona compartida y la C, (en donde él vive) se encuentran normalmente ciudadanos israelíes y palestinos. Los palestinos pueden acceder a todos los servicios de Israel, no así los israelíes en zonas de dominio palestino. La convivencia se desarrolla sin inconvenientes, pero que el problema es que sus gobernantes los incitan a la violencia, y entonces, no se sabe cuándo un vecino normal, se puede transformar en un terrorista, indicó.

“No creo que se pueda igualar a Israel y al lado palestino en cuanto al uso de la violencia”, declaró Ariel, dijo que Israel ataca para defender a su pueblo, para evitar que terroristas ataquen a la población civil, mientras que los palestinos sí la atacan. Y allí citó Frumkin, varios casos de asesinatos a indefensos ciudadanos israelíes. Y añadió que Gaza lanza misiles contra la población civil israelí. Ariel no ve ninguna causa que justifique estas acciones,creo que eso ocurre “solo porque son terroristas”. Explicó que cuando Hamás tomó el poder en 2006, continuó disparando misiles, y que hay que recordar que en la Carta Orgánica de Hamás, se llama a destruir a Israel, y que la mayoría de los botes que llegaban a Gaza, traían armas”, argumentó .Y agregó que en 2014, en período de guerra, todos los días llegaban a Gaza unidades con medicamentos, comida, incluso con cemento y que ese mismo cemento fue usado después para la construcción de los túneles contra Israel, y que “no ve ninguna justificación para atacar a Israel, porque ella, aún atacada, suministra alimentos y medicamentos a Gaza.

