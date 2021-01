Carta de condena al gobierno de España por antisemitismo

Señor Presidente del Gobierno Español:

Me dirijo a usted para condenar y reprobar la actitud de su país de condenar y acusar reiteradamente al Estado de Israel de atentar contra el proceso de paz y el derecho internacional.

Uno tras otro son los comunicados que el ministerio del exterior de su país emite para atacar al estado judío, pero ni una sola vez condena los atentados terroristas que perpetran los “palestinos” contra civiles inocentes.

Esta actitud demuestra un profundo antisemitismo por parte de los gobernantes de su país y eso por eso que repudio vehementemente a su gobierno.

Ya que quedo claro el objetivo de mi carta, procederé a demostrar las falacias y mentiras que expreso su gobierno en el comunicado del Ministerio del Exterior numero 003 del 14 de Enero del corriente año. Para ello paso a citarlo completamente:

“El gobierno de España hace un llamamiento a las autoridades israelíes a que reviertan las decisiones anunciadas sobre 800 nuevas viviendas en diversos asentamientos en Cisjordania (Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit y Givat Ze’ev, Tal Menashe y Nofei Nehemia, entre otros).

Los asentamientos en los territorios ocupados por Israel desde 1967 constituyen una violación del Derecho Internacional y ponen en peligro la viabilidad de la solución de dos estados para lograr una paz justa y duradera en el conflicto israelo-palestino. La decisión anunciada perjudica la generación de confianza entre las partes, necesaria para que pueda retomar las negociaciones de paz. ”

Antes que nada su comunicado tiene horrores sintácticos que demuestran la ignorancia de sus funcionarios con respecto al tema.

Primero que nada los poblados mencionados en el comunicado, son eso: poblados, no asentamientos. Según la Real Academia Española asentamiento significa: “Instalación provisional de colonos o cultivadores en tierras no habitadas o cuyos habitantes son desplazados” y colonos según esta misma institución significa: “Conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro”.

Al usar el termino “asentamiento”, su ministerio insinúa que los israelíes no tienen relación con esos territorios. Es tan grande su ignorancia (o antisemitismo) para insinuar algo tan descabellado?

No se preocupe, para eso estoy aquí, para enseñarles algo de historia.

Pero antes de continuar, le quiero recalcar, que es tal su antisemitismo que incluso mienten con el nombre de estos territorios, ustedes lo llaman Cisjordania (que es un nombre inventado) cuando el verdadero nombre es Yehuda y Shomron.

El nombre Yehuda (Judea) y Shomron (Samaria) es usado por las Naciones Unidas en su resolución 181 (capitulo 4, parte II, inciso A).

Y le recuerdo que Judea es en nombre de la Tribu de Israel, Juda (Yehuda) que habito la zona desde hace 3370 años (mucho antes que aparezcan los árabes y aun mas antes que aparezcan los supuestos “palestinos”) y Shomrón es en nombre de los Shomronim, pueblo que los persas asentaron en la Tierra de Israel, luego de la destrucción del Primer Templo de Jerusalem, y se convirtieron al judaísmo.

Incluso el erróneo nombre de Cisjordania también muestra la relación de esas tierras con los judíos.

El nombre Cisjordania se comenzó a usar luego de la extirpación, por parte de los ingleses, de lo que hoy es Jordania y en esa epoca era conocido como Transjordania de la Tierra de Israel y así diferenciar ambas márgenes del Jordan (Yarden) (Cis y Trans, significan este y otro lado).

Pero el nombre Jordan es una latinización del nombre hebreo Yarden, o sea están llamando a la zona con un nombre hebreo, no árabe (ya que los árabes llaman al Yarden, Al-Uurdun), así que tenemos otra demostración de nuestra relación con esos territorios.

Se ve que los españoles (por lo menos los que forman parte del gobierno) desconocen de historia.

Desde el inicio de nuestra historia, con el patriarca Abraham, nuestra historia ocurre en Iehuda y Shomron.

Nuestros patriarcas, Abraham, Iztjak (Isaac) e Iaakov (Jacob) habitaron en la zona, como ser en Hebron, Alon More y otras.

Iaakov tuvo su famoso sueño en Beit El (si en el mismo lugar que su comunicado dice que no pertenece al pueblo judio).

Nuestra matriarca Rajel murió y esta enterrada en Beit Lejem.

El resto de las matriarcas y patriarcas estan enterrados en Hebron.

Iosef (Jose), uno de los fundadores de las Tribus de Israel esta enterrado en Shjem.

El Rey David fundo su reinado en Hebrón donde reino por siete años, antes de mover la capital a Jerusalem.

Nuestros dos sagrados templos (Batei Mikdash) estuvieron en pie durante 830 años (en total) en el Monte del Templo (mucho antes que construyeran la mezquita).

¿Así que como se atreven a insinuar que no tenemos parte de esa tierra?

Pero sigo, luego de la destruccion del segundo Beit Hamikdash y la expulsion de la mayoria de los judios, por parte de los romanos, los judíos que lograron quedarse en la patria, continuaron habitando la zona, especialmente en la ciudad de Hebron.

Durante todos los siglos, los judíos habitaron Hebrón (de donde surgieron grandes rabinos como ser el Rav Hajid”a, hasta Agosto de 1929 que los árabes asesinaron a los pobladores judíos y expulsaron a los sobrevivientes.

Así mismo los judíos habitaron otras zonas de Iehuda y Shomron (antes de la creación del Estado de Israel), como ser Gush Etzion. Los poblados judíos de Gush Etzion fueron diezmados por los jordanos en 1948 y los sobrevivientes llevados al cautiverio.

A mi me parece que los usurpadores son los árabes, que asesinaron y expulsaron a los judíos, solo en 1967 cuando nuestro ejercito libero esas zonas de la patria usurpadas, logramos regresar a nuestra heredad.

Ya queda demostrado nuestros derechos sobre Iehuda y Shomron, por lo tanto esos territorios no están ocupados por Israel, sino que fueron liberados por Israel.

Pero aun así, si siguen negando esta verdad, en todo caso esos territorios no están ocupados, sino que están en disputa. Según los Acuerdos de Oslo (capitulo III articulo XXI), que si tengo entendido su país adhirió, establecen que esos territorios están en disputa. Entonces como es que su ministerio del exterior, los llama ocupados? Es que ustedes tomaron partido por uno de los lados?

Así mismo le recuerdo que según el derecho internacional, Israel tiene el derecho en construir, habitar y controlar esos territorios por los siguientes motivos (nombro solo algunos):

1) Yehuda y Shomron nunca formaron parte de ningún estado árabe y mucho menos “palestino”.

2) Yehuda y Shomron estaba destinado a formar parte del futuro estado judío por los siguientes tratados internacionales: Declaración Balfour de 1917, La Asamblea de San Remo de 1920 y la carta de asignación del mandato británico sobre la Tierra de Israel de 1922.

3) Si bien la UN designo esos territorios como parte de un futuro estado árabe (si árabe no “palestino”, la palabra “palestino” no figura en la resolución 181), esta nunca se implementó y fue desobedecida por los árabes, por lo que perdió toda validez legal.

También le recuerdo que entre 1948 y 1967 Yehuda y Shomron estuvo ocupada por Jordania, durante todos esos años, nadie acuso a Jordania de ocupar esas tierras, interesante no? Y por que en esos años no declararon un estado “palestino”?

Ustedes acusan a Israel en poner en peligro la paz, por construir casas en poblaciones que según los Acuerdos de Oslo, le pertenecen a Israel. Pero para ustedes atentados terroristas contra civiles inocentes no es un peligro para la paz, ya que no condenaron ni uno solo de ellos.

Solo les recuerdo algunos de los atentados terroristas de los últimos 30 días:

-Ester Horgan הי”ד fue asesinada por un terrorista “palestino” mientras hacia ejercicio en el bosque cercano a su casa. Con una piedra le reventó la cabeza. Se ve que eso no es un peligro para la paz, no?.

-Ester Taitel fue apedreada por terroristas “palestinos” mientras conducía su carro camino a su casa, hiriéndola de gravedad. Eso es un acto de buena voluntad?

Durante el 2020 hubo 28 atentados terroristas registrados (sin contar apedreamientos a civiles). Yo le pregunto señor presidente, esos atentados no son un peligro para la paz? Por que su gobierno no los condenan? Sera por que el gobierno español es simplemente antisemita.

Para terminar, le recuerdo que su país ocupa las ciudades de Melilla y Ceuta que territorialmente e históricamente le corresponderían a Marruecos (y esta reclama desde 1970). Entonces si su país es un ocupador con que derecho le exige a Israel renunciar a un territorio que si le corresponde legítimamente?

Y si vamos un poco mas atrás en la historia, ustedes conquistaron las Américas e hicieron estragos con sus habitantes. El gobierno español se niega a pedir perdón por sus atrocidades en continente americano hasta hoy día, entonces con que derecho ustedes hablan sobre Israel que es un ejemplo para las naciones?

Le recomiendo que sus funcionaron no escriban de asuntos sobre los que no conoces y tienen prejuicios antisemitas.

Lo saluda

Ariel Frumkin, ciudadano israelí.