“Vidas truncadas”: En redes sociales, celebridades de nuestro país recordaron a las víctimas de la AMIA

Para rendir homenaje a las 85 personas asesinadas en la masacre aún impune contra la AMIA, la institución difundió -en sus redes sociales- una nueva acción de recordación que, con la participación de numerosos referentes del medio artístico y cultural de nuestro país, insta a no olvidar a quienes perdieron la vida en el atentado terrorista, y a renovar y visibilizar el reclamo de justicia.



La campaña “Vidas truncadas”, que se lanzó en el marco de los 28 años del ataque que se cumplirán este lunes 18 de julio, está integrada por videos que rescatan, una por una, las historias de las personas que murieron salvajemente como consecuencia de la explosión del coche bomba, que se estrelló contra el edificio de Pasteur 633.



Sueños que no pudieron ser; gustos e intereses; familia y amistades; rutinas y proyectos, formas de ser, de vivir y habitar este mundo. Todo lo que fue destruido en el ataque perpetrado el lunes 18 de julio de 1994 queda condensado en cada historia que relatan, emotivamente, las personalidades convocadas por AMIA para esta nueva acción por la memoria y el permanente reclamo justicia.



Mirando a cámara y sosteniendo las pancartas con los rostros de las personas asesinadas, (los mismos carteles que se alzan en los actos presenciales de cada 18 de julio sobre la calle Pasteur), los referentes que participan de esta iniciativa ponen su voz para traer al hoy a cada una de las historias que no pudieron continuar.



Los referentes que forman parte de esta nueva acción son Adrián Suar, Alejandra Martínez, Carlos Belloso, Federico D´Elía, Guillermina Valdez, Isabel Macedo, Jean Pierre Noher, Leonor Benedetto, Federico Bal, Oscar Martínez, Paola Krum, Ramón Nolberto Díaz, Rafael Spregelburd, Valentina Bassi, Romina Gaetani, Marcelo Tinelli, Carla Peterson, Tute, Darío Sztajnszrajber, Stefi Roitman, Belu Lucius, Dalia Gutmann, Federico Cyrulnik, Andrea Pietra, Germán Paoloski, Juan Minujín, Sebastián Wainraich, Carmen Barbieri, Soledad Silveyra, Paula Chaves, Malena Guinzburg, Diego Ramos, Laura Novoa, Peto Menahem, Martina Gusmán, Eleonora Wexler, Marina Glezer, Gabriel Corrado, Martín Seefeld, Graciela Borges, Nati J, Juan Marconi, Verónica Lozano, Bebe Contepomi, Mauricio Dayub, Alan Sabbagh, Merakio y Karen Barg, Pollo Álvarez, Maite Pistiner, Radagast, Darío Barassi, Darian “Rulo” Schijman, Connie Ansaldi, Maguie Bravi, Nicolás Magaldi, Sofía Pachano, Julio Leiva, Guillermo Pfening, Georgina Barbarossa, César Bordón, Felipe Pigna, Viviana Saccone, Lalo Mir, Mercedes Morán, Lula Bertoldi, Mariana Fabbiani, Piñón Fijo, Matías Martin, Andy Kusnetzoff, Mica Vázquez, Germán “Tripa” Tripel, Gabriel Schultz, Griselda Siciliani, Keren Weinstein, y Antonio Birabent.



“Son 28 años de impunidad. No queremos nada menos que la verdad. No exigimos nada más que justicia”, repiten las personalidades convocadas al final de cada pieza audiovisual.



Luego de que en 2020 y 2021 el acto central se realizó en forma virtual por las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia, este lunes 18 de julio se volverá a desarrollar de manera presencial. Bajo la consigna “Volvemos a Pasteur”, se convoca a toda la sociedad a decir “Presente”, a partir de las 9:30 en Pasteur 633.



Con la conducción de la periodista Gisela Busaniche, el acto tendrá como principales oradores a Amos Linetzky, presidente de AMIA; Anita Weinstein, sobreviviente del atentado, y a tres familiares de víctimas fatales: Sofía Guterman, mamá de Andrea; Jennifer Dubín, hija de Norberto; y Marina Degtiar, hermana de Cristian.



“Convocamos a toda la sociedad a que nos acompañe este lunes, a partir de las 9:30, para poder volver a encontrarnos frente a la sede de Pasteur 633, y seguir la tradición de hacer oír nuestra voz juntos para exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado”, expresó Amos Linetzky, presidente de AMIA.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai