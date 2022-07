La fallida gira de Biden en Medio Oriente – Alberto Spectorovsky

Alberto Spectorovsky, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, analizó para los oyentes de Radio Jai los resultados de la visita del presidente norteamericano, Joe Biden, a Medio Oriente.

Detalló que el viaje diplomático de Biden a la región tuvo como eje principal la visita a la potencia del Golfo Pérsico, siendo “la llegada de Biden a Israel, una especie de paro intermedio al plato fuerte en Arabia Saudita”. Sin embargo, incluso en aquel país, “aún no se sabe si ha logrado algo poco o prácticamente nada”.

Aquello se debe a que “toda su campaña electoral fue en favor de los derechos humanos, había avisado en un principio que no iba a tratar a Arabia Saudita más que como un estado paria”. A pesar de tales promesas de campaña, el presidente estadounidense “se encuentra con la situación del conflicto ucraniano-ruso y con el tema del petróleo por lo que, sea Arabia Saudita o su dictador violadores de los Derechos Humanos, necesita que baje los precios del petróleo”.

Sin embargo, frente aquel escenario, Joe Biden falló doblemente. En primer lugar, no consiguió sus objetivos en torno al precio de los hidrocarburos: “Con respecto al petróleo se fue sin nada. El rey de Arabia Saudita le dijo que no iban a cambiar la política que están llevando a cabo con la OPEC [Organización de Países Exportadores de Petróleo]”. En segundo lugar, “quedó bastante mal con su propio público”, debido a su decisión de “violar sus primeros preceptos de no hablar con Arabia Saudita, un país violador de los Derechos Humanos”.

Incluso si se considera el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel en oposición a Irán como parte de los objetivos del viaje presidencial, los resultados fueron mixtos. Aquello se debe a que en tal materia solo consiguió que el régimen de Mohamed bin Salmán abriera su espacio aéreo a todas las aeronaves civiles (incluidas las israelíes), pero después negara que se trataba en un paso hacia la normalización de relaciones con el Estado hebreo.

Analizó que se trata de una crisis de la doctrina principista de política exterior propuesta por Joe Biden, que implicaba presentar a los Estados Unidos como aliado y protector de las democracias y los Derechos Humanos, y enemigo de todas las autocracias: “La guerra entre Rusia y Ucrania le hizo entender a Estados Unidos que la política exterior principios no funciona”. La razón detrás de aquello es que “Estados Unidos necesita hablar con autócratas para lograr resolver problemas que ayudarían a Estados Unidos y a otros países democráticos contra el máximo autócrata que es Putin”. En la misma línea, desarrolló que “para combatir a Rusia aparentemente van a tener que hacer la vista gorda con Irán y con Venezuela, debido a que los necesitan en este momento” por su grandes reservas de hidrocarburos. “Va a cambiar a un autócrata por otro autócrata, vamos a tener que seguir hablando con autócratas queramos o no queramos”, determinó.

Por otra parte, detalló que el fracaso de Biden en sus objetivos de conseguir la reducción del precio del combustible se debe en parte a que “viene en un momento de debilidad de Biden tanto en política interior como exterior”. Por aquel motivo, Arabia Saudita se ve en posición de hacer reclamos de mayor envergadura para acceder a las concesiones pedidas por Estados Unidos.

Redacción Tomás Polakoff

