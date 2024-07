Hamás, Fatah y facciones palestinas acuerdan poner fin a las divisiones y formar un gobierno de unidad tras las conversaciones con China

Por invitación de la parte china, representantes de alto nivel de 14 facciones palestinas mantuvieron un diálogo de reconciliación en Beijing del 21 al 23 de julio y firmaron una declaración para poner fin a la división y fortalecer la unidad informa la agencia de noticias Xinhua.

14 facciones palestinas se reunieron en Beijing para un diálogo de reconciliación, aportando una valiosa esperanza al sufrido pueblo palestino.

La Declaración de Beijing fue firmada en la ceremonia de clausura de un diálogo de reconciliación entre las facciones celebrado en la capital china del 21 al 23 de julio, informó la emisora ​​estatal CCTV.

Hussam Badran, un alto funcionario de Hamás, dijo que el punto más importante de la Declaración de Beijing era formar un gobierno de unidad nacional palestino para gestionar los asuntos de los palestinos.

En una declaración a su canal Telegram, Hamás afirmó que la Declaración de Beijing era un paso positivo hacia el logro de la unidad nacional palestina, agradeciendo al país anfitrión, China, “su peso internacional y su firme posición en apoyo de la causa palestina”.

Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de China, durante el diálogo de reconciliación palestina en Beijing, subrayó que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) es reconocida como el único representante legítimo del pueblo palestino, consolidando así la unidad y el respaldo internacional hacia esta entidad.

Además, anunció el acuerdo para formar un gobierno interino de reconciliación nacional centrado en la gobernanza post-bélica de Gaza, subrayando la urgencia de una administración eficaz en esta región.

Wang Yi también hizo un llamado enfático por la creación de un Estado palestino verdaderamente independiente, en conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU, lo que refuerza la solución de dos Estados como la vía más viable.

Resaltó que China comparte la misma dirección y objetivos en la promoción de la reconciliación que la mayoría de los países árabes e islámicos, reforzando la posición de China como un mediador comprometido y neutral en la búsqueda de la paz duradera en la región.

Israel Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel publica en X al respecto: “En lugar de rechazar el terrorismo, Mahmud Abbas abraza a los asesinos y violadores de Hamás, revelando su verdadero rostro. En realidad, esto no sucederá porque el régimen de Hamás será aplastado y Abbas estará observando Gaza desde lejos. La seguridad de Israel seguirá estando exclusivamente en manos de Israel.”

Hamas and Fatah signed an agreement in China for joint control of Gaza after the war. Instead of rejecting terrorism, Mahmoud Abbas embraces the murderers and rapists of Hamas, revealing his true face. In reality, this won’t happen because Hamas’s rule will be crushed, and Abbas… pic.twitter.com/JZMqeMqH5J

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 23, 2024