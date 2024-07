‘Podrían haberse salvado’: los seres queridos de los rehenes asesinados lamentan su muerte en cautiverio

Los seres queridos de dos rehenes que fueron declarados muertos por las FDI el lunes lamentaron la noticia de su pérdida y lamentaron que podrían haber sido salvados durante su tiempo en cautiverio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron el lunes a las familias de Alex Dancyg, de 75 años, y Yagev Buchshtav, de 35, que fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre, que ambos habían muerto hace varios meses en Gaza, aunque las circunstancias de sus muertes no estaban inmediatamente claras.

Según el ejército, sus cuerpos siguen retenidos en Gaza. La noticia significa que, de los 116 rehenes secuestrados el 7 de octubre que permanecen en la Franja, las FDI han confirmado la muerte de 44.

Yuval Dancyg, hijo de Alex, un reconocido educador sobre el Holocausto que fue secuestrado del kibutz Nir Oz, escribió en Instagram el lunes que “no era así como se suponía que debía terminar”.

“Te secuestraron vivo y respirando desde tu cama esa maldita mañana, y deberías haber regresado a casa sano y salvo. Lamento que no hayamos tenido éxito en esta tarea”, escribió Yuval.

“En los últimos meses, me he dado cuenta cada vez más de la cantidad de personas a las que has inspirado y del increíble legado que has dejado”, añadió Yuval. “Prometo llevar este legado conmigo a todos lados y contar tu historia”.

“Ahora es el momento de hacer duelo y recordar. Ya llegará el momento de ajustar cuentas con los responsables de lo ocurrido”, añadió de forma indirecta.

Otro hijo de Alex, Mati Dancyg, fue más explícito en sus comentarios, diciendo que “papá no solo murió, murió por el gobierno de destrucción de [Benjamin] Netanyahu”, y llamó al público a protestar contra el gobierno.

El primer ministro “sigue frustrando y saboteando cualquier posibilidad de un acuerdo” y “está optando por salvar a su gobierno podrido, en lugar de salvar las vidas de ciudadanos israelíes de cuyo secuestro él mismo es responsable”, denunció Mati.

“El sacrificio de los rehenes por motivos políticos es un fracaso mucho, mucho mayor que el fracaso del 7 de octubre. Esto no es sólo negligencia criminal, es traición total”, añadió Mati, diciendo que no quiere que ningún soldado de las FDI se vea en peligro al ser enviado a una misión para recuperar el cuerpo de su padre.

Buchshtav fue secuestrado de su casa en el kibutz Nirim junto con su esposa, Rimon Kirsht Buchshtav , quien fue liberada el 28 de noviembre como parte de un acuerdo de rehenes con Hamás. La pareja estuvo junta durante todo el cautiverio de Rimon y ella no quería dejar atrás a Yagev, pero le dijeron que se fuera voluntariamente o la arrastrarían por el suelo.

En respuesta a la noticia de su muerte, Rimon dijo que “nuestros últimos momentos juntos estuvieron llenos de abrazos, besos y “te amo”. Yagev se aseguró de decirme que si yo estaba bien, él también lo estaba. Que volvería a casa en unos días”.

Rimon dijo que la pareja “ya había planeado que yo estaría sentada en el sofá en Nirim, con los perros, los gatos, cocinando, esperándolo. Se suponía que pasarían unos días” hasta que él también fuera liberado. “No estaba destinado a terminar así. Mi corazón está roto. Yagev era un alma buena, sensible, hermosa y mágica. Y yo soy suya”.

Sahar Kalderon, de 16 años, quien fue secuestrada junto con su padre y su hermano menor del kibutz Nir Oz el 7 de octubre y luego liberada, dijo el lunes que pasó parte de su tiempo en cautiverio con Buchshtav.

“Estuve con él unos días en el mismo lugar hasta que me trasladaron”, dijo. “Me duele el corazón porque sé que estaba vivo y que [Israel] podría haberlo salvado”.

Yariv Yaakobi, amigo de la infancia de Buchshtav, dijo a la radio 103 FM que era “un hombre modesto y tranquilo, un hombre con mucha compasión y un sentido de la justicia muy desarrollado”. Yaakobi dijo que su amigo era “un autodidacta que aprendió todo tipo de cosas por sí mismo. Sabía tocar muchos instrumentos diferentes, especialmente aquellos de los que nadie más había oído hablar; aprendió por sí mismo a construir instrumentos; a cocinar… Siempre cocinaba platos que ni siquiera conocíamos”.

“Se merecía un final mucho mejor que el que vemos hoy. Es muy triste… Tenemos una responsabilidad moral con Yagev, y todavía existe”, añadió Yaakobi. “No podemos abandonarlos de nuevo. No podemos hablar de reconstrucción, de volver a la normalidad, si todavía están allí. Yagev podría haberse salvado”.

La confirmación de las muertes de Buchshtav y Dancyg se produce cuando Netanyahu llega a Washington antes de una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden y un discurso en la sesión conjunta del Congreso.

El primer ministro viajó a DC con varios rehenes liberados y familiares de rehenes, mientras muchas otras familias le instaron a no volar a Washington hasta que hubiera llegado a un acuerdo para liberar a sus seres queridos.

Muchos familiares de los rehenes se mostraron furiosos por los comentarios que, según se informa, hizo Netanyahu la semana pasada de que “los rehenes están sufriendo, pero no están muriendo”.

El ejército no detalló las circunstancias de las muertes de Dancyg y Buchshtav, citando una investigación en curso. Se estaba investigando la posibilidad de que fueran asesinados por fuego israelí. Sus muertes fueron declaradas por un panel de expertos en salud y miembros del rabinato, luego de nueva información obtenida por las FDI.

En marzo, Hamás afirmó que Buchshtav había muerto por falta de alimentos y medicamentos, y que Dancyg había muerto por fuego israelí. Las FDI no han confirmado estas afirmaciones.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado la muerte de 44 de los 116 rehenes que Hamás tenía retenidos desde el 7 de octubre. El grupo terrorista secuestró a 251 personas durante el ataque. Hamás también tiene en su poder los cadáveres de dos soldados desde 2014 y de dos civiles israelíes que entraron en Gaza en 2014 y 2015.

Fuente: The Times of Israel

