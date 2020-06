Irán intentó envenenar el agua de los israelíes con cloro durante un ciberataque

El ciberataque iraní fallido en una instalación de agua menor en Israel a principios de abril buscó envenenar el suministro de agua entregado a cientos de miles de hogares en el área metropolitana de Tel Aviv, reveló The Financial Times.

Según el informe, los piratas informáticos iraníes intentaron engañar a las computadoras de las instalaciones para que aumenten exponencialmente la cantidad de cloro agregado al agua de forma rutinaria, lo que los habría hecho extremadamente peligrosos para el consumo.

Un funcionario israelí citado en el informe dijo que el presunto ataque había abierto la puerta a ” un escenario de riesgo impredecible “.

El incidente también había creado un precedente para los ataques cibernéticos ojo por ojo contra la infraestructura civil que ambos países han evitado hasta ahora.

Según el Washington Post, Israel estuvo detrás de un reciente ataque cibernético en el puerto iraní Shahid Rajaee, una terminal de envío de nueva construcción en la ciudad costera de Bandar Abbas, cerca del estrecho estratégico de Ormuz, montada en represalia por el ataque a la instalación de agua.

Un funcionario del régimen iraní desestimó las acusaciones y le dijo a The Financial Times que “Irán no puede permitirse políticamente tratar de envenenar a civiles israelíes. E incluso si Irán lo hizo, ¿dónde está la respuesta apropiada de los israelíes?

“Sospechamos que los israelíes quieren más dinero de Estados Unidos y lo inventaron todo. Pero los estadounidenses no son idiotas”, agregó la fuente.

La diplomática iraní Alireza Miryousefi, portavoz de la misión estadounidense de la república islámica, dijo que las actividades cibernéticas de Irán “son puramente defensivas y protectoras”.

“Como víctima de la guerra cibernética y otros sabotajes cibernéticos, sabemos bien cuán destructivo puede ser”, dijo Miryousefi. “Hemos sido continuamente un objetivo de fuerzas malévolas y seguiremos defendiéndonos de cualquier ataque”.

Irán ha desconectado gran parte de su infraestructura de Internet después del virus informático Stuxnet que interrumpió miles de centrifugadoras iraníes en sus sitios nucleares a fines de la década de 2000.

Se cree ampliamente que Stuxnet es una creación estadounidense e israelí, aunque Israel no admitió estar detrás de ella. Un informe de 2012 dijo que el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó el ataque del virus Stuxnet contra Irán como parte de una ola de sabotaje cibernético y espionaje contra la República Islámica.

El fundador y CEO de Check Point Software Technologies, Gil Shwed, advirtió el lunes que la nueva realidad del mundo impulsará un aumento de las amenazas cibernéticas.

Hablando como parte de la cumbre electrónica del Consejo Israelí-Americano y del Centro Peres para la Paz y la Innovación, Shwed dijo: “La seguridad cibernética cambiará mucho. Lo que sucedió en los últimos tres meses impulsó cinco, quizás incluso 10 años de evolución tecnológica. Más los servicios se trasladaron en línea; las empresas eliminaron las barreras.

“Después de la corona, si nos decimos a nosotros mismos que la pandemia de la corona puede haber terminado [en Israel], necesitamos protegernos contra la ciber pandemia que se avecina. Sabemos que sucederá y necesitamos asegurarla”.

Reproducción autorizada pro Radio Jai citando la fuente.