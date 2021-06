Declaraciones del Primer Ministro Naftali Bennett, al comienzo de la reunión semanal del Gabinete.

“Buenos días a todos. Estamos comenzando. Cada ministro ya ha comenzado a trabajar. He hablado con cada uno de ustedes recientemente. Asumir el cargo fue sin problemas y Los ministros del gobierno están listos para ponerse a trabajar y seguir adelante.

Esta mañana, el comité ministerial aprobó la propuesta del canciller Yair Lapid de aprobar el nombramiento de 36 diplomáticos para puestos clave del Servicio Exterior. Esto es algo que había estado estancado durante mucho tiempo. [El canciller Lapid] ha abierto el cuello de botella y estamos en camino.

Debido al carácter del gobierno y la variedad de sus miembros, la clave de nuestro éxito es la confianza, la confianza mutua, y la forma de aumentar la confianza es que cuando hay malentendidos, simplemente levante el teléfono y llamen entre sí y resuelva las cosas, tranquilamente, sin drama. Hemos venido aquí para servir a la gente. Todos los ministros comparten esto: no somos los jefes de los ciudadanos de Israel, trabajamos para los ciudadanos de Israel. Este es el espíritu que prevalece entre todos los miembros del gobierno.

Este fin de semana, Irán eligió un nuevo presidente: Ebrahim Raisi.

De todas las personas que Jamenei podría haber elegido, eligió al ‘Verdugo de Teherán’, el hombre infame entre los iraníes y en todo el mundo por liderar los Comités de la Muerte, que ejecutaron a miles de ciudadanos iraníes inocentes a lo largo de los años.

La elección de Raisi es, diría yo, la última oportunidad para que las potencias mundiales se despierten antes de volver al acuerdo nuclear y comprendan con quién están haciendo negocios. Estos tipos son asesinos, asesinos en masa.

Nunca se debe permitir que un régimen de verdugos brutales tenga armas de destrucción masiva que le permitan no matar a miles, sino a millones. La posición de Israel no cambiará al respecto.

Como prometimos, presentamos para la aprobación del gobierno la propuesta de mis amigos, el ministro de Defensa Benny Gantz y el ministro de Finanzas, Avigdor Liberman, de establecer una comisión estatal de investigación sobre Desastre del monte de Meron. Cuarenta y cinco personas perdieron la vida en ese terrible desastre y la responsabilidad de aprender las lecciones y prevenir el próximo desastre está sobre nuestros hombros. Una comisión no puede traer de vuelta a los que han fallecido, pero el gobierno puede hacer todo lo posible para evitar pérdidas innecesarias de vidas en el futuro. Tal como dijimos, se establecerá una comisión de investigación.

Junto a la comisión, es importante informar a los fieles y a todas las personas que van al monte Meron, que haremos todo lo posible para que la tradición de las festividades en Lag b’Omer, y durante todo el año, continúe. Gente de todos los sectores va al monte Meron: ultraortodoxos, sionismo religioso, tradicional, sefardí, asquenazí y secular. Nuestra responsabilidad es velar por su seguridad. Este es el trabajo del gobierno y lo haremos.

El penúltimo punto. La semana pasada fuimos testigos de brotes de coronavirus en dos escuelas y de la infección de decenas de alumnos. Esto se debió a que las personas que regresaron del extranjero no cumplieron con la cuarentena y la evaluación profesional, y esto aún no es seguro, es que esta es la variante india. Anoche mantuvimos una discusión enfocada y los ministros relevantes llevarán a cabo una evaluación junto con los elementos profesionales y el Consejo de Seguridad Nacional sobre la variante india y los procedimientos para ingresar y salir del país. Actualizaremos al público en consecuencia.

Me gustaría aclarar: la estrategia nacional debe descansar no en un solo pie de las vacunas, porque si mañana hay una variante que pasa por alto la vacuna, todo colapsará. Tenemos las vacunas, pero también la suposición de que no todas las pandemias o variantes tendrán necesariamente una vacuna. Necesitamos, mediante una gestión adecuada, evitar una situación en la que haya una pérdida de control.

Por último, hoy se cumplen nueve años del fallecimiento del séptimo primer ministro, el difunto Yitzhak Shamir. Todos reconocemos a Yitzhak como un hombre de la Gran Tierra de Israel, un hombre de visión y acción, que dedicó toda su vida al estado: en la clandestinidad, el Mossad, la Knesset y el gobierno. Sin embargo, hay un punto menos conocido.

Shamir, junto a Peres, establecieron el primer gobierno de unidad nacional que, por cierto, estaba anclado en rotación, en 1984 y supieron traer rivales ideológicos a la mesa de gobierno y salvar -no hay otra palabra- al Estado de Israel de una inflación de más del 400% y retirar a las FDI de las profundidades del Líbano. También en 1988, creo recordar que no era absolutamente necesario entonces, pero incluso sin la obligación política, decidió establecer otro gobierno de unidad. Este era Yitzhak Shamir, quien según todos los informes era un destacado derechista.

Lo que aprendemos de esto es que hay un momento para todo. Ahora es el momento de la unidad y la unidad es en sí misma un objetivo fundamental. Hoy también, el Estado de Israel estaba, hasta hace una semana, en una espiral, y todos aquí en esta sala y el público en general afuera, saben que nuestra capacidad para trabajar juntos es lo que nos permitirá hacer cosas buenas. Entonces déjenos inspirarnos por Yitzhak Shamir. Gracias y buena suerte.”

Prime Minister Naftali Bennett, at the weekly Cabinet meeting:

"This weekend, Iran chose a new president – Ebrahim Raisi. Of all the people that Khamenei could have chosen, he chose the 'Hangman of Tehran'https://t.co/A0XXRgL1c8 pic.twitter.com/CnINsYJQcs

— PM of Israel (@IsraeliPM) June 20, 2021