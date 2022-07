Señor presidente, se reunirá con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán e Irak. Me encantaría que les enviara un mensaje de nuestra parte: Israel está listo

Declaraciones del primer ministro Yair Lapid en declaraciones conjuntas con el presidente estadounidense Joe Biden:

“Señor presidente, En marzo de 1965, en la famosa marcha de Martin Luther King de Salma a Montgomery, un rabino judío marchaba junto a él en primera fila. Rabí Avraham Yehoshua Heschel. Cuando regresó a casa ese día, el rabino Heschel escribió en su diario: “Hoy sentí que mis pies oraban”. En el Estado de Israel, señor Presidente, los pies rezan todos los días. Nada en nuestras vidas se da por sentado. Mi padre era un niño judío del gueto de Budapest que se escondía de quienes intentaban matarlo. El hecho de que esté aquí hoy no sucedió por sí solo. Hemos aprendido la lección, señor presidente. En cualquier momento, Israel debe ser fuerte, libre y seguro, con un ejército poderoso que sepa cómo proteger a nuestros ciudadanos.

Ya sea Joshua en el Jordán o el Dr. King en el río Alabama, el principio sigue siendo el mismo: si quieres tu independencia, tus manos deben protegerte y tus pies deben orar por ti. Debes caminar sin miedo hacia el río. El año pasado, con la invasión injustificada de Rusia a Ucrania, con la intensificación de la amenaza nuclear iraní, con las amenazas terroristas en todo el mundo, nos ha recordado a todos algo: para proteger la libertad, a veces necesitamos usar la fuerza. Del otro lado del terrorismo hay personas que no dudarán en aprovechar cualquier debilidad. Gente que no sigue las reglas. Quienes hemos tenido el privilegio de nacer libres, a veces no comprendemos la intensidad del odio detrás del ataque a la democracia. ¿Qué les hicimos? ¿Qué los hace estrellar aviones contra torres en Nueva York y disparar misiles contra jardines de infancia en Sderot?

La respuesta es el miedo. Lo que más les asusta es que su gente, su gente, nos vea. Ven nuestra calidad de vida. El dinamismo y la creatividad de la economía. Los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT ,la libertad de religión y la libertad de expresión. Nuestra forma de vida es la principal amenaza para ellos. Es lo que está causando que el régimen iraní desarrolle su programa nuclear, que Hezbolá nos apunte con sus misiles y que las organizaciones terroristas envíen terroristas suicidas a todos los rincones del mundo. Quieren destruir el único país que tiene judíos en el mundo. Nunca puede suceder. Las palabras no los detendrán, señor presidente. La diplomacia no los detendrá. Lo único que detendrá a Irán es si sabe que un mayor desarrollo de su programa nuclear hará que el mundo libre ejerza su poder. La única forma de detenerlo es poner sobre la mesa una amenaza militar creíble.

Usted ha dicho muchas veces, Sr. Presidente: “Los grandes países no fanfarronean”. Estoy totalmente de acuerdo. Esto no debería ser un farol, sino algo real. Los iraníes necesitan saber que si continúan engañando al mundo, tendrá un precio doloroso. Tenemos una alternativa ante nosotros, aquí en el Medio Oriente. Está creciendo, ganando fuerza. Estamos formando una alianza de estados moderados, que creen en la paz, que creen que nuestros niños merecen una oportunidad de vivir una vida mejor. El año pasado tuve el privilegio de abrir embajadas y misiones en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, visitando al presidente egipcio al-Sisi en su palacio en El Cairo y al rey de Jordania en su palacio en Amman.

Junto con el Secretario de Estado, mi amigo Tony Blinken, hemos creado en la cumbre de Negev una arquitectura avanzada y una arquitectura de seguridad que cambiará el Medio Oriente y demostrará a los pueblos de la región que Estados Unidos todavía está aquí, aún comprometido con la seguridad y el bienestar de la región. Desde aquí, desde Jerusalén, la eterna capital de Israel, viajas directamente a Arabia Saudita. Su visita a Arabia Saudita es importante para Israel y la región. Por nuestra seguridad y por el futuro de la prosperidad en el Medio Oriente. Junto con usted, enviamos un mensaje de paz a todos los pueblos de la región, incluidos los palestinos, por supuesto. Israel quiere la paz y cree en la paz. Nunca renunciaremos a una pulgada de nuestra seguridad. Tenemos el deber de ser cuidadosos en cada paso, pero a cada país, a cada nación que quiere la paz y la normalización con nosotros, decimos: “لا وسهلا, Shalom, bienvenido”.

Señor presidente, se reunirá con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán e Irak. Me encantaría que les enviara un mensaje de nuestra parte: Israel está listo. Nuestra mano está extendida por la paz. Estamos listos para compartir nuestra tecnología y experiencia, listos para que nuestra gente se conozca y aprenda unos de otros, listos para que nuestros científicos y empresas cooperen. Libro de los Salmos, lo dice todo en una frase. En el capítulo 29 está escrito: “Dios dará valor a su pueblo, Dios bendecirá a su pueblo con paz”. Señor presidente, nuestra relación es profunda. Son multipartidarios. Conectan no solo a nuestros gobiernos, sino también a nuestra gente. Esta membresía es una de las piedras angulares de la seguridad nacional de Israel. Es emocionante, y la mayoría de las veces no se da por sentada.

En todos sus años de vida pública, usted ha sido uno de los principales artífices de esta relación y por ello recibe la eterna gratitud del pueblo sentado en Sion. Nosotros caminamos juntos. Seguiremos marchando juntos. Aquí tienes un amigo y un aliado”.

Video: Omar Mirón, GPO Sonido: Ben Peretz, GPO

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai