“El enojo no sirve” – Dr. Georgie Weil

El Doctor psiquiatra Georgie Weil, explicó a los oyentes de Radio Jai los impactos psicológicos de la guerra en Ucrania, así como de otros dramas personales atravesados en momentos de crisis.

“Yo quisiera primero singularizar. Singularizar significa poder llevar a una dimensión que sea digerible por cada uno de nosotros”, explicó. “Pensar en una guerra significa pensar en números, y nuestra mente no está preparada para pensar en grandes números”, lo cual ejemplificó con el caso de la memoria del Holocausto: “Cuando hablamos de 6 millones de yehudim [judíos], es cifra es tan grande que no es lo mismo que compenetrarnos con la biografía de Ana Frank”.

Desarrolló la gran importancia de la comprensión de las situaciones mediante la extracción de fragmentos entendibles para la mente humana de la gran totalidad abstracta: “Cuando yo puedo, en mi vida, instalar un drama ajeno y comprenderlo, soy empático. En la medida que soy empático puedo actuar, puedo tomar una decisión, puedo definirme”. A lo cual agregó: “En la medida que yo puedo movilizarme y compenetrarme con ese dolor, ya puedo sanar”. En contraste, “en la medida en que yo obstruya el manejo de la realidad, en la medida en que esto pase en otro planeta, ahí es donde sufro, porque en el momento en el que llega lo hace como una tonelada de piedra sobre mi cabeza”.

Por otro lado, se refirió a la superación de problemáticas que atañen más a la vida personal. Precisó que ante frustraciones por dificultades económicas, “lo primero que surge es que la persona vive con angustia. Si la angustia se transforma en enojo, es donde puede surgir la parálisis”. Desarrolló que debe intentarse no caer en el enojo, destacando que “la angustia puede moverse hacia imaginar soluciones”, a pesar de que “hay soluciones que no están en nuestras manos […], si yo estoy enojado con el mundo no puedo salir adelante”. “El enojo no sirve”, determinó.

Escuche la entrevista completa al Doctor psiquiatra Georgie Weil.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

