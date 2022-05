“Son 44 vidas que se pierden en un lugar que está bajo absoluta autoridad del Estado” – Torres Perl sobre el motín en Ecuador

Camilo Torres Perl, periodista ecuatoriano, dialogó con Radio Jai sobre la problemática del narcotráfico en su país, que desencadenó un motín en una cárcel con un saldo de 44 muertos, y se refirió a la visita del presidente Guillermo Lasso a Israel.

Un total de 44 presos fueron asesinados en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 70 kilómetros de Quito, durante un amotinamiento que se registró la madrugada del lunes. “Son 44 vidas que se pierden en un lugar que está bajo absoluta autoridad del Estado”, declaró el entrevistado.

“Las mafias del narcotráfico se han tomado gran parte del territorio, y principalmente las cárceles, son quienes manejan la seguridad de muchos centros penitenciarios”, explicó. Se trata de un “legado dejado por 14 años de correísmo, de una permisividad absoluta para el control del territorio”. Tiempo en el que el país sufrió la “eliminación de los sistemas de control aéreo, como radares”.

Desarrolló que Ecuador es utilizado por los narcotraficantes como un país para el transporte de droga: “La estrategia fue hacer de Ecuador un país de paso. Porque tienes en un país muy corto, muy pequeño, tres puertos muy importantes”.

Sin embargo, destacó que el actual oficialismo presentó iniciativas a fines cambiar la situación del país: “Guillermo Lasso ha dado pasos que al menos demuestran la intención de parar esto, es decir, de ya no ser cómplices desde el poder, de facilitarles el trabajo y el negocio a los narcotraficantes”. Por ello, explicó que se produjo un acercamiento a las agencias de inteligencia estadounidenses.

Por otro lado, en lo referido a la visita diplomática del presidente Lasso a Israel, explicó que tiene como objetivo: “Traer al Ecuador el conocimiento de la Start Up Nation”. Por aquel motivo, el mandatario ecuatoriano fue acompañado de una amplia delegación de emprendedores. Los mismos, no fueron elegidos según simpatías políticas, sino a través de un concurso nacional, “fueron seleccionados no por instituciones públicas, sino por una institución privada, que calificó objetivamente sus trabajos”. Lo cual demuestra claramente el real interés de Lasso de profundizar los lazos con el Estado de Israel, y no permitir que el viaje termine en tan solo una visita diplomática.

Escuche la entrevista completa con Camilo Torres Perl.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

