“Debemos honrar los muertos y atender a los vivos”

Ariel Gelblung, representante del Centro Wiesenthal para América Latina, reflexiona junto a Radio Jai a 75 años de la liberación de Auschwitz.

“Debemos honrar como corresponde a los muertos, pero atender a los vivos también”, afirmó con firmeza Gelblung. Opinó que no podemos aprender sobre la Shoá y sobre Auschwitz reduciéndolo al recuerdo de los fallecidos. Es necesario ocuparse verdaderamente de que esto no vuelva a pasar. Y que eso es justamente -entiende- lo que las Naciones no están haciendo de una forma correcta.

Recordó a Simón Wiesenthal, fallecido en 2005 a los 90 años, quien seguramente no podría creer lo que hoy estamos viviendo. El resurgimiento del odio y del antisemitismo, manifestado de diferentes formas, en muchos lugares del mundo, y no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos, es algo que no hubiésemos imaginado vivir.

Respecto de la liberación de Auschwitz, Gelblung afirma que eso lo coloca entre comillas. “El ejército Rojo en su marcha hacia Berlín, encontró el campo, no fue a buscarlo para liberarlo”.

Relató que el centro Wiesenthal, entre las diferentes actividades que desarrolla, cuenta con una productora de filmes documentales. Uno de ellos se llama “Entre la corriente” en donde se narra que un grupo de organizaciones judías durante la guerra, contaba lo que efectivamente estaba pasando y que los políticos sabían que había campos de concentración y no hicieron nada contra eso.

Acerca de conmemorar el 27 de enero el día de la liberación de Auschwitz, opina que es importante que exista una fecha para honrar a los fallecidos y a los sobrevivientes, pero que que el mundo elija la imagen de abrir las puertas de Auschwitz y de ese modo mostrar que “esos son los judíos” es muy distinta a la que desde el Centro elige, que es la del Levantamiento de Varsovia, sinónimo de lucha y heroísmo de los judíos.

Sobre la reciente reunión de mandatarios del mundo en Jerusalem, lo vio como un hecho auspicioso, como “una de las grandes noticias que el mundo necesita”.

Explicó que la existencia de la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) es una alianza de naciones de más de 35 países, miembros plenos, de los cuales, Argentina es la única de América Latina, y que por eso fue invitada.

Concluyó informando que en el año 2016, para poder combatir de verdad el antisemitismo, la alianza haya creado la definición práctica que permite identificar que dónde hay alguien que aunque no se reconozca a sí mismo como antisemita, lo sea. Hay gente que es antisemita y no lo sabe, entonces hay cosas sobre las cuales hay que trabajar, y la existencia de esa definición es un nuevo elemento para poder hacerlo, la existencia de Israel es otra y la existencia de organizaciones como la nuestra es algo que en la década del 30 no existía.

