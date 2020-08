“El asesinato del rabino fue algo trágico que nos conmueve a todos”

El asesinato del rabino Shai Rabino Shai Ohayon, de 39 años, padre de cuatro hijos, en Petah Tikva, acuchillado por un terrorista, conmovió a la sociedad israelí, cuando hacía tiempo que no se escuchaban de atentados.

El rabino Jonathan Berim, desde Jerusalem dialogó con Radio Jai y se refirió a este hecho y a cómo se prepara Israel ante la llegada de las Altas Fiestas.

“Hacía 56 años, que durante un año entero no había habido ciudadanos israelíes asesinados por el terrorismo, una noticia grata, que se vio opacada por este asesinato a sangre fría, bastante trágico que nos conmueve a todos”, comenzó diciendo el rabino, quien explicó que cuando se vive en Israel la gente trata de desentenderse de estas cosas, de no estar preocupado todo el tiempo en lo que puede llegar a pasar, como sucede en Argentina en donde siempre está latente el peligro de que le pueden robar en la calle, que estos hechos son muy graves y que espera que no vuelvan a suceder, o que ocurran menos. Enfatiza Berim en destacar lo bueno de que esto se dé con menos frecuencia, y en que, frente a un hecho como este, surge “una solidaridad que conmueve para bien”; ver cómo todos se ponen del mismo lado, que no hay divisiones ni desunión, solo solidaridad, responsabilidad, preocupación por el otro, estar atentos; y asegura que eso es lo que les permite salir a la calle, pensando en positivo, en las partes lindas de la vida y, que si ocurre algo negativo, se estará ahí para ayudar.

En momentos en que se habla de paz, parecería que aparecen estos hechos, como para hacernos saber que hay gente que está en contra, que no está de acuerdo, pero si uno sabe que apunta hacia lo positivo, hay que darle para adelante, asegura y considera que la puerta que se abrió, ahora con Emiratos, “es una nueva etapa que esperamos se pueda aprovechar, porque la paz es sinónimo de prosperidad para todos, nadie quiere guerra, debemos aspirar a esa convivencia pacífica en la que todas las partes se benefician”.

Los próximos Iamim Noraim, van a ser diferentes, opina el rabino, pero señala que, si bien la vida no es normal, la gente se está preparando, los templos adaptándose a las nuevas restricciones que impone la pandemia, sin por ello dejar de lado lo ritual, cumplimentando con las ceremonias, participando de la mejor manera posible.

En Jerusalem, “lleno de sinagogas en los barrios” ya hay un gran clima particular, previo a las Fiestas, se ve cómo se están preparando, armando cubículos de separación, porque los contagios han aumentado mucho en esta segunda ola que llegó con mucha virulencia, y hay que cuidarse, comenta y señala que eso sucede a nivel pandémico, y que en lo espiritual, la preparación debe venir de cada uno, de su desarrollo personal, y de poder conectarse con las Fiestas de la manera que más le signifique a cada uno, para poder lograr de ellas, lo que el judaísmo pide de cada ser humano, que es alcanzar a ser mejores personas. “Está en el modo en que encaran las cosas”.

Acerca del significado de los Iamim Noraim, conocidos como las Altas Fiestas, el rabino Berim explica: “El Año Nuevo, Rosh Hashaná enfoca al futuro, y el Día del Perdón, Iom Kipur, enfoca al pasado, y por ello, es la oportunidad para mirar para atrás y ver en lo que cada uno se equivocó, y en lo que puede mejorar; y Rosh Hashaná, según dicen los sabios, es independiente de Iom Kipur, es lo nuevo, es el momento de plantearle a D-ios lo que queremos, ver los proyectos que tenemos, es mirar al futuro, y esa es la enseñanza que nos van a dejar de base estos Iamim Noraim. Miremos a futuro, planteemos proyectos, y luego podremos desarrollarnos: Nuestra forma de ver las cosas va a alterar nuestra manera de comportarnos, y así seremos libres de tomar las decisiones correctas para mejorarnos como personas, que es finalmente el objetivo de estas fiestas”, concluyó.

Por Cita Litvak

