CFK busca “evitar el juicio oral a toda costa”

Tomás Farini Duggan, el abogado penalista defensor de las víctimas de la causa AMIA, dialogó con Radio Jai y explicó los últimos acontecimientos relacionados con la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la mutual judía.

El día de hoy, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito de 82 carillas al Tribunal Oral Federal 8 pidiendo por la nulidad de la causa. Farini Duggan, cuenta que esta no es una actitud sorprendente, sino que “desde que esta causa llegó al tribunal oral, los imputados se han puesto de alguna manera de acuerdo… para tratar de evitar el juicio oral a toda costa”. Desarrolla que esta situación ya se dio con el ex titular de la Interpol, Ronald Noble, “tratando de que declara de manera anticipada y como testigo cuando está imputado, cuando no lo lograron empezaron [también] con las nulidades”, y de igual manera con Carlos Zannini en mayo del 2020, cuando presentó “nulidades que todavía no han sido resueltas pero que claramente deberían ser rechazadas”.

El abogado explica que, en este caso, la excusa de la vicepresidenta para el reclamo de nulidad es “las presentaciones de estos dos jueces [Borinsky y Hornos] en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, en el marco, según los jueces, de reuniones institucionales que tenían que ver con el nuevo código penal y con cuestiones más sociales”. Farini Duggan entiende que el objetivo de Kirchner es darles a tales visitas, “un sentido que a ellos les viene bien para mantener la idea de que acá hubo una persecución judicial, y que como resultado… se reflotó esta investigación… para perseguir a determinados representantes de determinados partidos políticos” cuando en realidad no hay pruebas que demuestren que las reuniones tuvieron ese objetivo: “No he visto ningún dato que haga pensar que esas reuniones… puedan de alguna forma relacionarse con lo que ellos sostienen”. Por ello declara: Es una hipótesis especulativa que se tira en la causa con la fantasía de lograr una nulidad”.

El entrevistado concluye: “La razón por la que mis representados pidieron querellar en esta causa es porque querían, y siempre sintieron, la necesidad de que la denuncia que había presentado el fiscal Nisman llegara a juicio oral”, sin embargo, los imputados, “jurídicamente hacen todo lo posible para evitar ese juicio oral”.

