Un dron del Líbano activa sirenas en el norte y evade la Cúpula de Hierro

El ejército dice que los aviones se revolvieron y dispararon misiles contra el UAV, pero falló, en medio de una serie de incidentes recientes con drones; no se reportan heridos ni daños.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dispararon un misil interceptor de la Cúpula de Hierro contra un pequeño avión no tripulado que ingresó al país desde el Líbano el viernes, pero falló, dijo el ejército.

La infiltración y los intentos fallidos de interceptación activaron sirenas de ataque aéreo en amplias franjas del norte de Israel.

Las FDI dijeron que también enviaron aviones de combate y helicópteros de ataque para lidiar con el avión, que ingresó a Israel un día después de que el ejército derribara otros dos aviones no tripulados que ingresaron a su espacio aéreo, uno de ellos desde el Líbano.

“Se vio un dron volando desde territorio libanés hacia Israel. El dron cruzó nuestro territorio y su trayectoria de vuelo fue rastreada por sistemas de detección. Se activaron helicópteros y aviones de combate, se disparó un interceptor Iron Dome sin lograr interceptarlo y se activaron sirenas en el frente interno”, dijo el ejército.

“Después de unos minutos, el dron regresó al Líbano”, dijo la FDI.

El ejército dijo que el avión no tripulado era una variedad de “planeador”, pero no hizo más comentarios de inmediato sobre el modelo exacto del dron. No estaba claro de inmediato si estaba armado.

La infiltración de drones desde el Líbano hizo sonar las sirenas en las comunidades de Galilea y los Altos del Golán, incluidas las ciudades de Rosh Pina, Mishmar Hayarden, Kfar Hanasi y otras, dijo el ejército.

Momentos después, una segunda ronda de sirenas se disparó con el lanzamiento del misil interceptor Iron Dome contra el dron, dijo un portavoz de las FDI.

La infiltración del viernes se produjo un día después de que el ejército derribara un dron en la frontera libanesa que, según dijo, pertenecía al grupo terrorista Hezbolá y después de las advertencias de funcionarios israelíes sobre ataques con aviones no tripulados en los últimos días. Las tropas también derribaron un dron que ingresó a Israel desde Gaza.

El miércoles, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, afirmó que el grupo respaldado por Irán había comenzado a fabricar sus propios drones. “Hemos estado produciendo drones en el Líbano durante mucho tiempo, y quien quiera comprarlos, envíe un pedido”, dijo.

Líbano e Israel están técnicamente en un estado de guerra y la frontera fuertemente vigilada es comúnmente penetrada por drones de ambos lados. El mes pasado, Nasrallah afirmó que la capacidad del Líbano para derribar drones israelíes había detenido los vuelos regulares no tripulados sobre la frontera. Los funcionarios israelíes no comentaron directamente sobre las afirmaciones del líder de Hezbolá, pero expresaron su preocupación por las capacidades antiaéreas de la milicia terrorista en el pasado.

El domingo, las tropas israelíes abrieron fuego accidentalmente contra un dron de las FDI cerca de la frontera con el Líbano, tras sospechar que se trataba de un avión enemigo.

Un alto funcionario israelí advirtió a principios de esta semana que era probable que aumentaran los ataques con vehículos aéreos no tripulados y dijo que eran un problema creciente en todo el mundo. “Es barato y fácil llevar a cabo ataques con ellos”, dijo el alto funcionario, hablando bajo condición de anonimato durante una visita de estado a Bahréin del primer ministro Naftali Bennett.

Los oficiales militares israelíes han advertido repetidamente sobre la amenaza que representan los drones, tanto variedades simples disponibles en el mercado que se pueden usar para vigilancia como modelos más poderosos, algunos basados ​​​​en diseños iraníes, que se pueden usar para llevar a cabo ataques complejos.

Fuente: The Times of Israel

