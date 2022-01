Israel ha firmado un acuerdo escandaloso para comprar 3 submarinos de Alemania

“Los nuevos submarinos mejorarán las capacidades de la armada y ayudarán a mantener la superioridad de seguridad de Israel en el área” dijo Benny Gantz. Además, se llegó a un acuerdo sobre un plan de compras recíprocas y cooperación industrial en Israel por importe de más de 850 millones de euros.

Después de que los alemanes subieran el precio: los ministerios de defensa israelí y alemán y ThyssenKrupp firmaron hoy (jueves) un acuerdo para comprar tres nuevos submarinos para la marina por unos 3.000 millones de euros. Los submarinos serán desarrollados y fabricados en Alemania, los primeros en ser entregados a las FDI dentro de nueve años.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo esta mañana: “Me gustaría agradecer al gobierno alemán por su asistencia para avanzar en el acuerdo y por su apoyo y compromiso con la seguridad de Israel. Confío en que los nuevos submarinos mejorarán las capacidades de la armada y ayudarán a mantener la superioridad de seguridad de Israel en la región”.

Varios de los involucrados en la preparación de la compra han sido acusados ​​por el asunto, incluidos los confidentes cercanos del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, quien pidió la adquisición, aunque no el propio ex primer ministro. Las sospechas de corrupción y las acusaciones posteriores fueron manejadas por la policía en lo que se conoce oficialmente como Caso 3000.

Sin embargo, fuentes no identificadas familiarizadas con el acuerdo le dijeron a The Times of Israel que la firma del nuevo acuerdo de hecho podría allanar el camino para que Israel establezca la comisión de investigación, ya que Alemania ha señalado que la venta podría seguir adelante incluso si la investigación termina revelando información previa. corrupción.

Varios ministros, encabezados por el propio Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, prometieron durante mucho tiempo investigar las denuncias de un plan de soborno masivo en el turbio acuerdo de los buques de guerra. También ha habido manifestaciones callejeras de activistas que exigen una investigación estatal.

El primer ministro Naftali Bennett dijo sobre el acuerdo: “Un fortalecimiento muy significativo de la seguridad nacional de Israel. La compra de los submarinos garantizará la continuidad de nuestras capacidades y la superioridad estratégica durante años. Desde que se formó el gobierno, queremos agradecer a todos”. quienes trabajaron para cerrar el trato, después de un largo retraso, encabezados por mis amigos, la excanciller alemana Angela Merkel, y el nuevo canciller, Olaf Schultz”.

El acuerdo fue firmado por el Director General del Ministerio de Defensa, Gral. Gral. (Res.) Amir Eshel, y el Director General de la empresa alemana ThyssenKrupp, Dr. Rolf Wurz, en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, en una pequeña ceremonia a la que asistieron el Comandante David Saar Selma y otros altos funcionarios.

El Ministerio de Defensa dijo que los submarinos serán de una nueva serie llamada “Decker” y una de las más avanzadas de su tipo en el mundo. El gobierno alemán financiará parte del acuerdo a través de una subvención especial, de acuerdo con el acuerdo firmado entre los países en 2017. El acuerdo también incluirá la construcción de un simulador en Israel, un paquete de apoyo logístico y el suministro de repuestos.

Mientras tanto, se ha acordado un plan de compras recíprocas y cooperación industrial en Israel por más de 850 millones de euros. La Autoridad de Cooperación Industrial y Promoción de la Inversión Extranjera del Ministerio de Economía acordó hace unos meses con ThyssenKrupp la materialización de los compromisos pasados ​​de la empresa. “El acuerdo incluye adquisiciones de industrias israelíes, incluidas las industrias de defensa, que generarán conocimiento, abrirán mercados en el exterior, capacitación profesional, empleo y desarrollo tecnológico para la economía y el sistema de defensa. Incluirán proyectos que permitir el desarrollo de nuevas especializaciones y oportunidades para las empresas israelíes en general y en áreas prioritarias en particular”.

La compra se produce en el contexto de la controversia sobre el asunto del submarino Veteran 3000, cuando el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, creen que se debe establecer una comisión estatal de investigación para investigar el asunto. El viernes pasado, los ministros anunciaron que el proyecto de resolución para establecer una comisión estatal de investigación sobre el asunto de los submarinos y embarcaciones se sometería a la aprobación del gobierno, pero finalmente la discusión sobre el tema fue rechazada. “El establecimiento de la comisión de investigación es un paso necesario para mantener la seguridad de Israel”, dijo Gantz. “Esta es una necesidad nacional, y agradezco al Primer Ministro, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Justicia y a todos aquellos que apoyan el levantamiento de la resolución”.

La votación sobre el establecimiento de la investigación sobre el llamado asunto del submarino estaba originalmente programada para esta semana, pero se eliminó de la agenda en el último minuto.

El ministro Lapid declaró que “el asunto del submarino y la embarcación es el caso de corrupción de seguridad más grave en la historia de Israel y se debe mover cada piedra para llegar a la verdad. Este es nuestro compromiso con los soldados de las FDI, con los ciudadanos de Israel”.

Nota del canal Kan de Israel con información de The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai