Trump se enfurece con Netanyahu, afirma que salvó a Israel de la destrucción

En una nueva entrevista, el ex presidente se queja de la falta de “lealtad” del ex primer ministro al felicitar a Biden; dice que si no hubiera renunciado al acuerdo con Irán, ‘quizás Israel ya habría sido destruido’

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu por las felicitaciones del líder israelí al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de que ganó la presidencia el año pasado en declaraciones publicadas el viernes.

En comentarios publicados el viernes, Trump dijo que el mensaje de felicitación de Netanyahu a Biden llegó demasiado rápido después de que se anunciaron los resultados de las elecciones, resultados que continúa impugnando hasta el día de hoy.

“Llegó muy temprano. Como antes que la mayoría. No he hablado con él desde entonces. Que se joda ”, dijo Trump en una entrevista con el periodista israelí Barak Ravid.

En realidad, Netanyahu tardó bastante en felicitar a Biden en noviembre del año pasado, y lo hizo durante muchas horas después de muchos otros líderes mundiales.

Trump habló con Ravid en abril y julio para el nuevo libro en hebreo del periodista israelí, “Trump’s Peace”, sobre los acuerdos de normalización entre Israel y los estados árabes, que fueron negociados con la ayuda de la administración Trump.

La negación de Trump de la victoria electoral de Biden lo llevó a boicotear su toma de posesión. También condujo al asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por una turba de partidarios de Trump, por lo que la Cámara acusó al expresidente por segunda vez.

Ravid escribe para el sitio de noticias Walla de Israel y el sitio de noticias Axios en los EE. UU.

En declaraciones a Ravid, el expresidente dijo que nadie había ayudado a Netanyahu más que él y, por lo tanto, consideró una traición cuando Netanyahu felicitó a Biden por su victoria electoral, incluso cuando Trump afirmó falsamente que las elecciones habían sido robadas.

“Nadie hizo más por Bibi. Y me gustó Bibi. Todavía me gusta Bibi ”, dijo Trump, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. Él era “el hombre por el que hice más que cualquier otra persona con la que traté”.

“Pero también me gusta la lealtad. La primera persona en felicitar a Biden fue Bibi. Y no solo lo felicitó, lo hizo en cinta. Y estaba grabado.

“Personalmente, estoy decepcionado de él”, dijo. Bibi podría haberse quedado callada. Cometió un terrible error”.

En una declaración más tarde el viernes, Netanyahu saludó a Trump y explicó por qué era importante que felicitara a Biden por su victoria.

“El ex primer ministro Netanyahu realmente aprecia la gran contribución que hizo el presidente Trump al Estado de Israel y su seguridad”, dijo el comunicado de la oficina de Netanyahu. “También aprecia realmente la importancia de la fuerte alianza entre Israel y, por lo tanto, era importante para él felicitar al presidente entrante”.

Trump dijo que su decisión de retirarse del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, al que la administración actual está tratando de regresar, fue “debido a mis relaciones con Israel”.

Y afirmó que si no lo hubiera hecho, “creo que Israel ya habría sido destruido”.

“Ahora Biden volverá al trato porque no tiene ni idea. Los israelíes se opusieron a este acuerdo y Obama no los escuchó. La decisión de retirarme del trato se debió a mis relaciones con Israel, no con Bibi. Esos eran mis sentimientos hacia Israel “.

Trump también dijo que había salvado a Netanyahu en las elecciones de abril de 2019 de Israel al reconocer los Altos del Golán como territorio israelí. Esa elección fue la primera de cuatro encuestas nacionales inconclusas en dos años de caos político hasta que Netanyahu fue destituido del poder por el gobierno actual.

“Lo hice justo antes de las elecciones, lo que le ayudó mucho … habría perdido las elecciones si no fuera por mí. Entonces ató. Subió mucho después de que lo hice. Subió 10 puntos o 15 puntos después de que hice Golan Heights “.

Las declaraciones de Trump en la entrevista respaldan el informe del periodista estadounidense Michael Wolff , quien escribió en su relato de la presidencia de Trump que consideraba el mensaje de Netanyahu a Biden como la “máxima traición”.

Trump se enfureció con sus ayudantes porque Netanyahu felicitó a Biden “antes de que la tinta se secara”. El libro de Wolff, “Derrumbe: Los últimos días de la presidencia de Trump”, se publicó en julio.

Trump se negó a admitir la derrota, hizo acusaciones infundadas de fraude grave y prometió llevar su caso a los tribunales, acciones que finalmente alentaron a sus seguidores a asaltar el edificio del Capitolio de Estados Unidos en un intento por detener la certificación de la victoria electoral de Biden.

La aparente ira de Trump se produjo a pesar de que Netanyahu fue uno de los últimos líderes mundiales importantes en felicitar a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020