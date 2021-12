Preocupación en la comunidad judía de la Argentina

En las últimas horas la convocatoria de la banda “Orkesta popular san bomba” que canta el tema ” la cumbia de la Palestina Libre” , una diatriba en contra de Israel ha preocupado a la comunidad judía local.

En un evento por los 38 años de la recuperación democrática en el país, que ha sido cooptado por el Kirchnerismo y su visión inspirada en el Foro de Sao Paulo participará la banda mencionada junto a otros artistas. El evento cuenta con la presencia especial como invitados de los ex presidentes Lula de Silva y Pepe Mujica. La invitación a Lula es una clara definición de la alineación política Argentina en relación a las elecciones en Brasil del próximo año que lo tienen al ex presidente como candidato. La misma es coherente con las expresiones sumamente críticas del embajador y ex canciller Rafael Bielsa en Chile respecto al candidato José Antonio Kast.

Ahora está por verse si las gestiones de la dirigencia de la comunidad local solicitando que ese tema no sea incluido en el repertorio serán escuchadas por los organizadores y la banda.

