El desempleo y la caída en la actividad económica será mucho peor en Argentina que en otros países de la región, afirma especialista

Se espera una contracción del 10% del PBI para este año en el país y según datos revelados por el el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) el desempleo antes de la cuarentena ya había subido a 10,4% en el primer trimestre de 2020.

En diálogo con Radio Jai el economista y director ejecutivo del think-thank Libertad y Progreso, Aldo Abram, pronosticó un panorama oscuro para la Argentina y criticó la estrategia del presidente Alberto Fernández de continuar prolongando la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo en todo el territorio argentino. ¨Entiendo que políticos e infectólogos solo cuenten los muertos por el coronavirus y no los muertos por la cuarentena. Pero en el mundo están comenzando a hacerlo. La lógica es la siguiente: sin producción, no generás ingresos para alimentarte. ¿Entonces qué? ¿Los gobiernos van a dejar morir miles de personas de hambre?¨, señaló Abram.

El economista sostiene que la capacidad del Estado para tratar a los pacientes depende de los recursos que genere el sector privado productivo y añadió: ¨si las empresas no producen, las arcas del Estado se vacían porque no tienen de donde obtener los recursos¨.

Luego agregó: ¨el error de la estrategia del gobierno argentino fue no tomar conciencia de los costos reales que implica para la economía estar parada más de tres meses. Si el presidente Fernández hubiera estado asesorado por especialistas del tema, hubiese podido determinar mejor esos costos¨, sentenció.

Abram explicó con una analogía por qué espera que Argentina sufra una peor crisis que otros países de la región: ¨Supón que por suerte, responsabilidad o trabajo duro, podés estar en condiciones de no trabajar 3 meses y aún así no disminuir tu nivel de vida. Ahora imagina la situación contraria: una persona que manejó mal sus finanzas, o tuvo poca suerte o lo que sea. Esa persona que vive al día si el Estado le prohíbe trabajar, ¿Cómo hace ese hombre o mujer para no morir de hambre? Ahora piensen los mismos casos pero en países¨.

La República Argentina sería esa segunda familia, sostuvo el economista, sostuvo Abram: ¨Los políticos despilfarraron la plata del contribuyente y el Banco Central no mantuvo el valor de la moneda nacional. La administración pública nacional es financiada por ocho millones de personas y sostiene directa o indirectamente a otras 20 millones. Por ello, Argentina no tiene condiciones fiscales ni financieras como para afrontar una cuarentena prolongada¨, sentenció.

El poder judicial de la nación argentina emitió una acordada donde afirma que en caso de no poder retomar las actividades, puede llegar a haber problemas para la organización de las elecciones legislativas que se celebran el próximo año en todo el territorio argentino. Abram mostró preocupación por el documento y calificó de aberrante la posibilidad de tener que suspender las elecciones: ¨si los mercados o zapaterías trabajan, ¿Cómo no va a trabajar la justicia en una democracia republicana? La justicia es esencial para el funcionamiento propio de este sistema¨.

