“Culpar a los runners es una estrategia para forzar a la ciudad a aliarse en una cuarentena más estricta”

“Al comienzo del Coronavirus en marzo, lo que los argentinos vimos fue una acción concertada del presidente junto con buena parte de los gobernadores que pertenecían a Juntos por el Cambio. Lo que estamos empezando a ver ahora es una complicación de ese panorama en dos frentes”, expresó el politólogo Juan Negri.

“Por un lado, conforme la cuarentena se extiende demasiado, y estos días se va a anunciar una más restrictiva, va a empezar a haber chisporroteos con Rodríguez Larreta porque buena parte de la oposición a la cuarentena son votantes opositores a Fernández, entonces Rodríguez Larreta se va a empezar a encontrar en un tironeo entre su compromiso inicial con el gobierno y las demandas del electorado porteño que está muy opositor a la cuarentena cada vez más estricta, lo vemos con el tema de los corredores en Palermo, las salidas recreativas con los niños, etc. Un segundo frente de complicación es las desinteligencias que están empezando a ocurrir en el parlamento, ciertas actitudes del oficialismo que están empantanando su relación con la oposición y eso genera polarización, y mayor dificultad (mas allá de la pandemia) para encontrar algún tipo de solución a los problemas que tiene la Argentina hace ya bastante tiempo”, indicó Negri.

Con respecto a las tensiones internas del oficialismo, opinó que “el problema de fondo, en muchos aspectos tiene que ver con la coalición de Fernández, lo heterogénea que es y hasta que punto le cuesta manejar las distintas presiones al interior del gobierno. Cuando se conformó la fórmula electoral, desde el primer momento hubo dudas y muchísimas preguntas que se hacían analistas políticos, periodistas y la población en general sobre quién manda en este gobierno”

A propósito de las diferencias y similitudes en el AMBA, Negri opinó que “el área metropolitana es un cuerpo unificado, los virus, las enfermedades en general no reconocen la General Paz como una frontera, y sin embargo hay pocos mecanismos de coordinación y aparentemente poca sintonía personal. Mi impresión es que el conurbano va a empeorar. El Coronavirus se extiende más rápidamente en situaciones de hacinamiento, de pobreza, de falta de higiene, etc. y el conurbano es la zona más afectada del país en esos términos. En ese sentido la coordinación ciudad-provincia también se va a complicar, es probable que en el futuro la ciudad esté un poco mejor, empiece a mejorar sus números y que no ocurra lo mismo en el conurbano”, evaluó Negri respecto de las diferencias entre Larreta y Kicillof.

“Los números de la provincia se están complicando, a Kicillof le conviene una cuarentena cada vez más estricta para bajar un poco la curva, aparte el gobierno de la provincia tiene baja capacidad de testear y aislar masivamente, que es lo que habría que hacer. En ese sentido, le conviene una cuarentena muy profunda, y por supuesto para eso necesita a la ciudad, que se suba también a ese barco. Entonces me parece que focalizar en los corredores de Palermo o en las salidas recreativas, etc. es una estrategia de la provincia para encontrar un culpable y forzar a Rodríguez Larreta a aliarse a la cuarentena estricta”, argumentó el politólogo.

“La pregunta fundamental va a ser en qué situación salimos y en qué momento. No me imagino un escenario donde un día todo esto se termina súbitamente, sino una cosa muy paulatina, y también con qué paisaje económico nos vamos a encontrar. Yo lo que temo es que la polarización política por parte del gobierno, va a hacer dificultosa la colaboración y la discusión profunda de algunos problemas muy graves que va a tener la Argentina en breve, ya que venimos arrastrando una situación económica muy delicada que va a empeorar”, concluyó.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando al fuente.