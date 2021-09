Herzog visitó en secreto Jordania para reunirse con el rey Abdullah

El presidente Isaac Herzog viajó la semana pasada a Jordania para conversar con el rey Abdullah II, reveló el presidente el sábado por la noche, en la última señal de lazos cálidos entre los países. Pasó una velada muy positiva e importante con el rey en su palacio, dijo Herzog a las noticias en horario estelar del Canal 12 y 13.

“Jordania es un país muy importante. Tengo un inmenso respeto por el rey Abdullah, un gran líder y un actor regional muy importante ”, dijo Herzog en un comunicado desde su oficina. “En nuestra reunión, entre las cosas que discutimos estaban los temas centrales en el diálogo entre nuestros estados”.

“Hay un sentido en la región de un deseo de progresar, un deseo de hablar”, agregó.

Herzog señaló que había pasado un año desde que se firmó el primero de los Acuerdos de Abraham, los acuerdos de normalización entre Israel y cuatro de sus vecinos regionales, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán.

“Estos acuerdos crearon una importante infraestructura regional. Son acuerdos muy importantes, que están transformando nuestra región y el diálogo dentro de ella ”, dijo.

Herzog dijo que planea hablar y reunirse con otros jefes de estado en la región. “Hablo con muchos líderes de todo el mundo, casi todos los días, en total coordinación con el Gobierno de Israel. Creo que es muy importante para los intereses estratégicos y diplomáticos del Estado de Israel involucrar a todos en el diálogo ”, agregó.

El viaje de Herzog fue el último de una serie de contactos de alto nivel entre los países después de la juramentación del nuevo gobierno de Israel el mes pasado, luego de tensas relaciones bilaterales en los últimos años durante el mandato de Benjamin Netanyahu.

En julio, el primer ministro Naftali Bennett se reunió en secreto con Abdullah en el palacio de la corona en Ammán, en la primera cumbre entre los líderes de los países en más de tres años.

El viaje de Bennett marcó la primera vez que Abdullah se reunió con un primer ministro israelí desde que recibió en secreto a Netanyahu en 2018 . Según los informes, Abdullah se había negado a reunirse con Netanyahu, a quien le disgustaba mucho.

En febrero, el ministro de Defensa, Benny Gantz, también se reunió en secreto con Abdullah en Jordania. Herzog confirmó el sábado que la reunión tuvo lugar, ya que la oficina de Gantz no había comentado públicamente al respecto en ese momento.

A principios de este año, las tensiones salieron a la luz después de que Ammán retrasó un avión que estaba programado para llevar a Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos, aparentemente en respuesta a que el príncipe heredero Hussein de Jordania hiciera un viaje a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, debido a desacuerdos sobre los acuerdos de seguridad.

El entonces primer ministro israelí, que se vio obligado a cancelar su viaje a Abu Dhabi, intentó cerrar el espacio aéreo israelí a los vuelos jordanos en venganza, según los informes.

Jordania e Israel comparten fuertes lazos de seguridad, pero las relaciones políticas se han agriado recientemente cuando Ammán discutió con Jerusalén sobre las políticas de Israel hacia los palestinos y el Monte del Templo en Jerusalén , que está bajo custodia jordana, incluso cuando Israel se acercó a otros estados árabes sunitas.

Jordania, un importante aliado regional tanto de Israel como de Estados Unidos, ha pedido durante mucho tiempo una solución de dos Estados y la reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y Palestina, que han estado congeladas desde 2014.

En una entrevista transmitida el sábado con las noticias del Canal 13, Herzog dijo que era importante mantener relaciones con la Autoridad Palestina, “cuando se trata de la seguridad de Israel, [y otros] temas importantes”, después de que Gantz se reuniera con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, la semana pasada. .

“Nadie debería engañarse a sí mismo pensando que no hablar con la Autoridad Palestina beneficiará a la seguridad de Israel”, agregó Herzog.

“No hay acuerdo” sobre el posible indulto de Netanyahu

Herzog también se negó a decir si consideraría indultar a Netanyahu, quien está siendo juzgado por tres casos de corrupción. Netanyahu, ahora líder de la oposición, niega haber actuado mal.

“Esta es una pregunta teórica e injusta”, dijo en una entrevista con la emisora ​​pública Kan.

En el período previo a la votación presidencial, Herzog se negó a decir si consideraría perdonar a Netanyahu, que no había respaldado a ninguno de los candidatos.

Herzog también enfrentó escrutinio por contratar a Naor Ihia como su portavoz, desafiando a algunos críticos que han destacado el trabajo anterior de Ihia como portavoz de Netanyahu.

“No hubo iniciativa, directa o indirecta, de la que se hablara con Netanyahu”, dijo Herzog a las noticias del Canal 12. “No me comprometí con nada, no hay trato … es un huevo que no ha sido eclosionado”.

