Por primera vez en Israel: separan gemelas siamesas unidas en sus cabezas

El jueves pasado se realizó una operación poco común en el hospital Soroka de Beer Sheva: gemelos siameses de un año que estaban unidos a la cabeza fueron separados por una operación compleja y poco común, de las cuales solo unas 20 se realizaron en todo el mundo. La operación, que duró unas 12 horas y costó un estimado de 7 millones de shekels, fue realizada por el personal médico del hospital junto con expertos internacionales. Según los médicos, se espera que lleven una vida completamente normal.

Las gemelas, nacieron en el hospital en agosto del año pasado, con la cabeza pegada a la parte posterior. En los últimos meses han sido sometidos a extensas pruebas y han estado bajo seguimiento continuo por parte del Instituto Soroka para el Desarrollo Infantil junto con el servicio social que acompañaba a los familiares, además de un seguimiento médico cercano y estrecho de la función cardíaca y respiratoria, previo a la cirugía.

Decenas de miembros del personal acompañaron a la familia desde el momento del nacimiento hasta el día de la operación y se mantuvo un equipo dedicado durante muchos meses en una especie de “orden de operación” para el día de la operación de separación. El Dr. Mickey Gidon, director de neurocirugía pediátrica, dijo después de la operación: “Esta es una operación rara y compleja, que hasta ahora se ha realizado en el mundo solo unas 20 veces y por primera vez en Israel. Los próximos días serán críticos en el proceso de recuperación y recuperación de los gemelos. Cualquier complicación puede ser un desastre. Toda cirugía cerebral es compleja. Más aún cuando se trata de dos mentes y una conexión de vasos sanguíneos”.

“La operación fue normal. Para mí es una operación maravillosa y la culminación de mi carrera. No hay ningún hospital en Israel que pudiera haber realizado tal operación. Estoy lleno de felicidad. Pronto es Rosh Hashaná y para mí la operación terminó con éxito “. Y agregó: “Nos da un sentido de por qué estamos aquí y en esta profesión. En la cirugía seguí actualizando a la familia. Hay muchos momentos de excitación y ansiedad seguramente en los niños. Cada operación comienza con una fuerza y ​​un temblor. La alegría había algo que no podría describir en absoluto. Por primera vez la familia puede sostener a los bebés por separado. La familia cooperó en todo momento y sin ellos, no se realizaría. Están esperando una recuperación total. Fue un momento de llanto y risa junto a la familia . Este operativo se llevó a cabo como un operativo militar para todo. Todos sabían lo que estabamos haciendo “.

El Dr. Gidon agregó que “durante la separación debemos crear ventanas en todas las áreas conectadas y por lo tanto la ventana debe abrirse al cráneo para llegar a la etapa crítica donde separamos los cerebros y los vasos sanguíneos. Hay vasos sanguíneos, algunos de los cuales se alimentan y drenan entre sí. La separación puede dañar uno de los cerebros, por lo que hubo un seguimiento continuo. Cuando abrimos las ventanas del cráneo, identificamos qué vasos sanguíneos podían sacrificarse y cuáles debían conservarse. Las dos gemelas se separaron con éxito y a partir de ahí tuvimos que reconstruir el cráneo, las meninges y la piel. Esta es otra parte integral de la cirugía. Están las complejidades plásticas. Hoy por primera vez volvemos a juntarlas y esta vez se ven y se tocan. Creo que les hace bien “.

Sivan Gobrin desde Israel

