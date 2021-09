Después de seis años de fuga, un israelí arrestado por negarse a divorciarse

Ronen Vital encontrado sentado en su automóvil en el sur de Tel Aviv, todavía se niega a dar una carta de divorcio religiosa después de 13 años, pero los defensores son optimistas

Un hombre israelí que desapareció hace casi siete años después de negarse a darle a su esposa un acta de divorcio religioso, conocido como get, fue encontrado sentado en su automóvil en el sur de Tel Aviv y fue arrestado, dijeron hoy miércoles defensores que representan a la mujer.

Se desconoce el paradero de Ronen Vital desde que salió de la sala de un tribunal rabínico en 2015 y desapareció. Se ha negado a divorciarse de su esposa, Orly, durante 13 años, dejándola en un limbo legal.

Hace seis semanas, la organización de ayuda legal Yad La’isha recibió un aviso sobre Vital, según su directora, Pnina Omer. Los investigadores privados siguieron la pista durante el último mes y medio en nombre de la organización, lo que resultó en su arresto la semana pasada, dijo Omer a The Times of Israel.

Vital fue visto en su automóvil, con una gorra para evitar ser reconocido, dijo. Yad L’Isha alertó a la policía, que llegó rápidamente al lugar y lo detuvo.

“Al principio no quería identificarse, pero luego … admitió que era él”, dijo.

Vital ha seguido negándose a divorciarse de su esposa desde su arresto la semana pasada, dijo Omer. Llevado a la corte rabínica, hizo “todo tipo de demandas financieras absurdas”, dijo.

A pesar de su continua obstinación, Omer dijo que confía en que finalmente cederá.

“Orly tiene paciencia, esperará el get, él dará el get y hasta que lo haga permanecerá bajo arresto. Estamos esperando ese momento ”, dijo. En un comunicado, Orly Vital dijo que se sorprendió al descubrir que su esposo separado vivía “bajo nuestras narices” durante años.

“Es increíble pensar que él ha estado viviendo literalmente bajo nuestras narices durante todos estos años, a menos de una hora de nuestra casa. Solo espero que vuelva en sí y ponga fin a este doloroso capítulo, por el bien de todos, incluido él mismo ”, dijo.

En Israel, donde el matrimonio y el divorcio son supervisados ​​exclusivamente por la autoridad religiosa del estado, el Gran Rabinato, los divorcios se llevan a cabo de acuerdo con la ley judía, lo que significa que un hombre debe dar un get o mandamiento de divorcio y la mujer debe aceptarlo. Si se niega, esquiva a las autoridades o queda incapacitado, la mujer permanece encerrada en el matrimonio a los ojos de las autoridades religiosas y, por extensión, del Estado.

En muchos casos, el get es retenido por un recalcitrante y condicionado a grandes sumas de dinero, la renuncia a los derechos de pensión alimenticia, propiedad, etc., en lo que los defensores dicen que equivale a extorsión y una forma de abuso.

Los tribunales rabínicos de Israel tienen jurisdicción para aplicar sanciones de gran alcance contra los maridos que se consideren recalcitrantes, incluida la prohibición de salir del país, ordenar la terminación de su empleo o arrestarlos, aunque estas medidas rara vez se toman.

Vital fue oficialmente declarado esposo recalcitrante después de huir de la sala del tribunal rabínico, seis años después del proceso de divorcio, según Orly Vital.

En declaraciones a The Times of Israel el año pasado, Vital indicó que creía que él pudo haber huido al extranjero.

“No saben dónde está. Se escapó, desconectó su teléfono. Su familia señaló desde el principio que estaba en el extranjero, pero había una orden que le prohibía salir del país, así que si se iba, se iba ilegalmente, con un pasaporte falsificado y no hay forma de verificarlo”, dijo en ese momento.

Según Vital, una mujer de 42 años y madre de cuatro, el matrimonio se agrió después de varios años y estuvo plagado de una amarga disputa financiera entre sus respectivas familias. Cuando solicitó el divorcio, se dio cuenta desde el principio de que él no se rendiría fácilmente.

“En voz baja, en voz baja, me susurraba al oído: ‘Nunca obtendrás un get , hasta que le des dinero a mi madre’”, dijo. “Me susurraba al oído porque tenía miedo de que lo grabara, porque siempre me grababa a mí”.

Vital enfatizó en comentarios a una reunión de mujeres el año pasado que ha seguido adelante con su vida, lo mejor que ha podido.

“Una especie de venganza que tomé contra él es que seguí con mi vida, que seguí adelante, que seguí trabajando, que soy feliz. No ha podido quitarme la felicidad, aunque no me ha permitido seguir con mi vida, casarme, tener una relación y tener hijos ”, dijo. “Esta es mi venganza personal”.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai