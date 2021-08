Ministros de derecha irritados por la reunión de Gantz con Abbas de la Autoridad Palestina

Sa’ar y Hendel de New Hope enfatizan que no hay un socio palestino para la paz. Se informó que un alto funcionario no identificado sugirió que el ministro de Defensa intentara derrocar al gobierno.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, fue criticado por algunos de sus socios de la coalición el lunes por reunirse un día antes con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

El ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, y el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, ambos del partido derechista New Hope, hicieron comentarios públicos cuestionando la necesidad de reunirse con Abbas, mientras que los informes de los medios citaron a una fuente gubernamental de alto nivel que sugirió que Gantz podría estar tratando de traer a propósito por el gobierno. La reunión fue aprobada de antemano por el primer ministro Naftali Bennett, dijo un funcionario.

“En su lugar, yo no habría celebrado la reunión porque [Abbas] paga salarios a las familias de los terroristas”, dijo Sa’ar, quien dirige el partido, en una entrevista con la radio 103 FM.

“Al mismo tiempo”, agregó, “no exageraría su importancia”.

Las críticas a la reunión, la primera discusión cara a cara de alto nivel entre las partes en más de una década, subrayaron la cuerda floja política exigida por el gabinete polipartidista de Israel en asuntos diplomáticos conflictivos, especialmente con respecto a los palestinos. El gobierno, encabezado por el líder nacionalista Bennett, incluye partidos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda del espectro político, y los líderes han dejado en claro que no tendrá el capital político para reanudar las conversaciones con los palestinos.

“En mi opinión, este es un gobierno de unidad, y no necesita pasos [diplomáticos] ni de izquierda ni de derecha”, dijo Hendel a Army Radio.

Sa’ar dijo que si bien hubo cooperación entre Israel y la Autoridad Palestina, enfatizó que “no tenemos ningún socio en un proceso diplomático, porque [Abbas] no tiene interés en tal proceso”.

“No se establecerá un estado palestino en Judea y Samaria bajo ninguna circunstancia”, agregó, usando términos bíblicos para Cisjordania.

Hendel también dijo que él personalmente no se habría reunido con Abbas, ya que “él niega el Holocausto y transfiere salarios a terroristas. No lo veo como socio ”.

Las noticias del Canal 12 informaron que otros ministros también estaban descontentos con la visita, citando a una fuente gubernamental de alto nivel que dijo: “Gantz se está ocupando de sus propios intereses políticos … Si el gobierno cae será por su conducta”.

“Si la reunión fue por motivos de seguridad, ¿por qué emitió un comunicado de prensa al respecto?” cargaron, según el informe.

Respondiendo a los reclamos, Gantz le dijo a la cadena que la reunión fue “únicamente por motivos de seguridad”, fue coordinada con otros ministros y deliberadamente mantuvo un perfil bajo. “Ni siquiera salió una imagen”, dijo.

Pero la oficina de Gantz anunció la visita a la prensa el domingo por la noche, y el lunes informó a los periodistas sobre la discusión y anunció una serie de medidas de buena voluntad, incluido un acuerdo para transferir 500 millones de NIS (155 millones de dólares) a la Autoridad Palestina, que describió. como un “préstamo”, que se reembolsará con los ingresos fiscales embargados que Israel retiene de la Autoridad Palestina para compensar los estipendios pagados a los terroristas.

“Gantz le dijo [a Abbas] que Israel está listo para una serie de medidas que fortalecerían la economía de la Autoridad Palestina”, dijo el comunicado de la oficina de Gantz el domingo.

“Los dos también discutieron la configuración de la seguridad, la realidad civil y económica en Judea, Samaria y Gaza”, agregó.

“Cuanto más fuerte sea la Autoridad Palestina, más débil será Hamas”, dijo Gantz a los periodistas. “Y cuanto mayor sea su capacidad para gobernar, más seguridad tendremos y menos tendremos que hacer”.

Un funcionario cercano a Bennett restó importancia a la reunión del lunes y dijo que no habría negociaciones de paz con los palestinos.

“Esta es una reunión que se ocupa de cuestiones de seguridad. No hay proceso diplomático con los palestinos, ni lo habrá ”, dijo el funcionario en un comunicado, agregando que fue aprobado de antemano por Bennett.

Las conversaciones se produjeron cuando Bennett regresó de Washington después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden planteó la cuestión palestina con el nuevo líder israelí durante sus discusiones.

Bennett ha prometido apuntalar al gobierno y la economía de la Autoridad Palestina, aunque ha descartado explícitamente trabajar para establecer un estado palestino independiente.

Las últimas conversaciones cara a cara de alto nivel entre líderes israelíes y palestinos tuvieron lugar en 2010, al comienzo del segundo mandato del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Si bien los dos líderes se cruzaron en ocasiones más tarde, los lazos se volvieron cada vez más tensos a medida que el proceso de paz se mantenía indefinido; Su última llamada telefónica pública fue en 2017 después de un ataque terrorista palestino.

En los últimos años, el contacto de alto nivel entre las dos partes se volvió escaso.

Según la oficina de Gantz, los políticos mantuvieron dos rondas de discusiones. Al primero asistieron el enlace militar de Israel con los palestinos, Ghassan Alian, el jefe de inteligencia de la Autoridad Palestina Majid Faraj y al-Sheikh. En el segundo, Gantz y Abbas hablaron en privado.

Gantz habló por teléfono con Abbas a mediados de julio, marcando el contacto público de más alto nivel entre las dos partes desde la llamada telefónica de Netanyahu en 2017. Siguió una oleada de reuniones y llamadas telefónicas: el ministro de Seguridad Pública, Omar Barlev, habló con Abbas unas semanas más tarde, mientras que los ministros de ambos lados mantuvieron raras reuniones con sus homólogos.

Los funcionarios israelíes han enfatizado públicamente el fortalecimiento de la economía de la Autoridad Palestina, ya que Ramallah enfrenta una creciente crisis fiscal. En julio, Israel aumentó el número de permisos de trabajo para los palestinos de Cisjordania que buscaban empleo dentro de Israel en un intento por aliviar los dolores económicos.

La economía de Cisjordania ha sido golpeada por el coronavirus, encogiéndose en un 11,5 por ciento en el transcurso de 2020. El presupuesto del gobierno de la Autoridad Palestina también se ha visto seriamente afectado, con un diplomático occidental advirtiendo a The Times of Israel a finales de julio que la Autoridad Palestina estaba colapsar, debido a la falta de ingresos “.

Al mismo tiempo, Ramallah ha experimentado una caída importante en la ayuda árabe e internacional, que anteriormente representaba una parte significativa de su presupuesto. En 2019, la Autoridad Palestina recibió alrededor de $ 300 millones en apoyo presupuestario a fines de junio. En 2021, sin embargo, vieron solo $ 30.2 millones, apenas más de una décima parte de la cantidad anterior.

