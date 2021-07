Legisladores estadounidenses castigaron a Abbas por pagos terroristas durante la ‘tensa’ reunión de Ramallah

Una delegación del Congreso expresó su desaprobación por los pagos a los terroristas y sus familias durante una reunión en Ramallah con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, la semana pasada, según informaron varios miembros del Congreso al portal The Times of Israel ayer martes.

Un congresista describió la reunión a puerta cerrada de la semana pasada con 10 miembros del Congreso visitantes como “tensa a veces, ya que estaba claro que no estábamos de acuerdo en una serie de cuestiones”. La fuente habló bajo condición de anonimato.

La política de Ramallah de pagar estipendios a los palestinos encarcelados por delitos de seguridad y las familias de los atacantes fallecidos ha sido durante mucho tiempo un punto de discordia con Washington. Si bien Israel argumenta que los pagos fomentan la actividad terrorista, Abbas ha prometido mantener los estipendios, que los palestinos ven como una forma de bienestar y una responsabilidad nacional.

La representante Kathy Manning (D-NC) dijo que hubo una “gran discusión” sobre la Ley Taylor Force, que fue aprobada por el Congreso en 2018 y suspendió la ayuda de Estados Unidos a la Autoridad Palestina siempre que continúe implementando la política de bienestar existente, que otorga estipendios a los presos en función de la duración de su condena.

“Enfatizamos que tales pagos son totalmente inaceptables”, dijo el representante Brad Schneider (D-IL).Los miembros del congreso dijeron que Abbas defendió la política como una forma necesaria de bienestar, sin la cual las familias de los atacantes quedarían sin un centavo. Cuando se les preguntó si la Autoridad Palestina ofrece estipendios similares a las familias después de que un padre muere de cáncer, los funcionarios palestinos presentes dijeron que estaban trabajando para establecer dicho sistema de apoyo y que estaban en el proceso de reformar su política existente.

Las partes tampoco lograron unirse en los Acuerdos de Abraham, que Abbas instó a la delegación bipartidista de 10 miembros a no avanzar hasta después de que se resolviera el conflicto israelí-palestino, dijo Schneider a The Times of Israel.

Schneider ha introducido una legislación en la Cámara para colocar el apoyo financiero de EE. UU. Detrás de los esfuerzos para fortalecer los acuerdos de normalización existentes que Israel ha firmado con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos y ampliar los Acuerdos de Abraham para incluir países adicionales en la región.

“Teníamos claro que la normalización es buena para la región, incluidos los palestinos”, recordó Schneider. “Dijimos que continuaría, que los palestinos deberían aprovechar la oportunidad para hacer que avance, en lugar de resistir y reprimirlo”.

No tenía conocimiento de ningún país adicional al borde de la normalización con Israel, pero señaló que algunos de los acuerdos anteriores se concretaron en el último minuto con poca advertencia.

Abbas abrió la reunión del jueves enfatizando su apoyo a una solución de dos estados, que respalda la administración de Biden.

Abbas “enfatizó la necesidad de tomar medidas prácticas para darle al pueblo palestino la esperanza de lograr la paz a través del establecimiento de un estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital y basado en las fronteras anteriores a 1967”, según la agencia de noticias oficial PA Wafa. .

Los legisladores estadounidenses parecían no estar impresionados con el líder palestino, y Schneider señaló que “se considera que Abbas no está en contacto con el pueblo palestino y ha demostrado a lo largo de los años que no está dispuesto a tomar decisiones difíciles”.

Manning pareció echarle la culpa del estancamiento en las conversaciones de paz a Abbas, rechazando su afirmación de que Israel nunca había hecho una oferta seria para un acuerdo.

La reunión en la sede presidencial de la Autoridad Palestina fue una de las tres que la delegación del Congreso celebró en Ramallah, y también se reunió con estudiantes de secundaria en un programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destinado a mejorar sus habilidades en inglés, así como con un grupo de líderes empresariales palestinos.

Manning dijo que la última reunión fue la más productiva de las tres, y que los palestinos presentaron los obstáculos específicos que enfrentan para hacer crecer sus negocios y estimular la economía. Lamentaron la dificultad de atraer inversores potenciales a Cisjordania y solicitaron ayuda estadounidense con el asunto, dijo el legislador.

“Parecían sugerencias que deberíamos discutir y considerar”, dijo Manning, y señaló que “van de la mano” con los esfuerzos de la administración Biden para “fortalecer la Autoridad Palestina”.

La Casa Blanca ha tratado de restablecer los lazos con Ramallah después de que fueron cortados durante la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reinstalado millones de dólares en ayuda para Cisjordania y Gaza y anunció planes para reabrir el consulado en Jerusalén que sirvió como una misión de facto para los palestinos.

Sin embargo, Washington está limitado en el grado en que puede adoptar la Autoridad Palestina, dada la legislación existente del Congreso.

Ramallah espera que Biden declare inconstitucional la legislación de 1987 que considera a la Organización de Liberación de Palestina y sus afiliadas como una organización terrorista, lo que permitiría a sus funcionarios operar más libremente en los EE. UU., Pero la Casa Blanca no ha dado ninguna indicación de que planea para hacer tal gesto.

La delegación pasó la mayor parte de su viaje de una semana en Israel, reuniéndose con el primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, el ministro de Defensa Benny Gantz y el presidente del partido de coalición islamista Ra’am Mansour Abbas.

Manning dijo que Mansour Abbas, quien encabeza el primer partido árabe independiente que forma parte de una coalición de gobierno en Israel, había dado un “paso valiente” al unirse al gobierno.

Al resaltar la naturaleza diversa del nuevo gobierno israelí, que incluye ocho partidos de todo el espectro político, Schneider dijo que reunirse con sus líderes le dio “esperanza de perspectivas de éxito en los próximos años y que [inspiraría] al resto”. del mundo también “.

Schneider dijo que estaba particularmente “impresionado” por la voluntad de Bennett de “pensar fuera de la caja”.

“Bennett es el tipo de persona que tiene los intereses de su país ante todo, unirse a una coalición de izquierda a derecha y probar cosas que antes no eran posibles”, dijo el legislador demócrata.

Schneider calificó la visita de Israel como “histórica” ​​y agregó que “hubo un compromiso mutuo con la relación entre Estados Unidos e Israel, un compromiso para garantizar la seguridad de Israel … y un compromiso de hacer todo lo posible para garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear”. ”

De hecho, ambos países comparten ese objetivo, pero están divididos sobre cómo lograrlo, y Estados Unidos busca volver a ingresar al acuerdo nuclear iraní que ofrece alivio de las sanciones a Teherán a cambio de frenar su programa nuclear. El gobierno de Bennett ya se ha pronunciado con vehemencia en contra del acuerdo, prometiendo continuar actuando contra la República Islámica, independientemente de que el acuerdo nuclear vuelva a su lugar.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai