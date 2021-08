Los restos de los 13 soldados estadounidenses muertos en el ataque suicida de ISIS se encuentran camino a la Base de la Fuerza Aérea de Dover

A medida que la misión militar comienza a terminar en Kabul, miles de miembros del servicio están trabajando en todo el mundo y dentro de los Estados Unidos para completar esta misión increíblemente importante, dice el mayor Taylor del departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Los restos de los 13 soldados estadounidenses muertos en el ataque suicida de ISIS fuera del aeropuerto de Kabul el jueves se encuentran actualmente en camino a la Base de la Fuerza Aérea de Dover para un traslado digno, dice el Pentágono.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos comunicó el ataque que las fuerzas estadounidenses realizaron anoche contra el grupo terrorista ISIS-K en Afganistán. En conferencia de prensa dijo que irían tras el grupo responsable del ataque a las tropas estadounidenses y civiles inocentes en Kabul, y así lo hicieron.

En un comunicado dijo que el ataque no fue el último. “Continuaremos persiguiendo a cualquier persona involucrada en ese atroz ataque y haremos que pague. Siempre que alguien busque dañar a Estados Unidos o atacar a nuestras tropas, responderemos. Eso nunca estará en duda. Agradecí al General McKenzie por su liderazgo en esa misión y por su compromiso con la seguridad de nuestras tropas en Afganistán. La situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente peligrosa y la amenaza de ataques terroristas en el aeropuerto sigue siendo alta. Nuestros comandantes me informaron que es muy probable que se produzca un ataque en las próximas 24 a 36 horas. Les ordené que tomaran todas las medidas posibles para priorizar la protección de la fuerza y ​​me aseguré de que tuvieran todas las autoridades, los recursos y los planes para proteger a nuestros hombres y mujeres en el terreno. Me aseguraron que sí, y que podrían tomar estas medidas mientras completaban la misión y retrocedían con seguridad a nuestro personal. A pesar de la traicionera situación en Kabul, seguimos evacuando a civiles. Ayer, sacamos a otras 6.800 personas, incluidos cientos de estadounidenses. Y hoy, discutimos los preparativos en curso para ayudar a que las personas sigan saliendo de Afganistán después de que se vayan nuestras fuerzas armadas. Los 13 miembros del servicio que perdimos fueron héroes que hicieron el máximo sacrificio al servicio de nuestros más altos ideales estadounidenses y al mismo tiempo salvaron las vidas de otros. Su valentía y abnegación ha permitido que más de 117.000 personas en riesgo se pongan a salvo hasta el momento. Que Dios proteja a nuestras tropas y a todos los que están de guardia en estos días peligrosos”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai