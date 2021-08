Abdel Bari Atwan: Los eventos del aeropuerto de Kabul se repetirán en el aeropuerto Ben Gurión de Israel

Los israelíes deben aprender a nadar, Arafat me dijo en 1995 que viviría para ver a los israelíes huir de Palestina como ‘ratas que huyen de un barco que se hunde’

El periodista británico-palestino Abdel Bari Atwan dijo en una entrevista que los israelíes saben que las escenas del aeropuerto de Kabul se repetirán en el aeropuerto Ben Gurión de Israel. Hizo sus comentarios en una entrevista que se transmitió en Mayadeen TV (Líbano) el 19 de agosto de 2021. Atwan dijo que los israelíes encontrarán que no hay aviones que salgan del aeropuerto Ben Gurión y se verán obligados a escapar al mar Mediterráneo. Dijo además que en 1995, el líder de la OLP, Yasser Arafat, le prometió que viviría para ver el día en que los israelíes huirían de Palestina “como ratas que huyen de un barco que se hunde”. Atwan agregó: “Hoy, creo que esta profecía se hará realidad”.

Aún no sabemos cifras finales, cuando en la jornada de ayer jueves un ataque suicida dejaba 80 víctimas fatales y más de 150 personas heridas en las afueras del aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se reunieron para intentar huir de Afganistán en puentes aéreos occidentales desde que los talibanes tomaron el poder a principios de este mes.

Abdel Bari Atwan: “Israel está hoy en un estado de confusión, en un estado de pánico. Saben muy bien que lo que sucedió en el aeropuerto de Kabul se repetirá en el aeropuerto de Ben Gurión. Pero el aeropuerto de Ben Gurión estará cerrado, no habrá aviones en él.

“No tendrán otra opción que [huir por] el mar. Por Alá, deberían escuchar los consejos de Hassan Nasrallah y empezar a aprender a nadar, porque su única opción será Chipre, su única opción será el Mediterráneo. Mar. Los afganos fueron al aeropuerto [de Kabul]. Los israelíes no encontrarán un aeropuerto del que huir….”En julio de 1995, me reuní con el presidente Yasser Arafat en Túnez.

“Arafat me ofreció dar un paseo afuera. Era de noche, alrededor de la 1 de la madrugada. Así que salimos a caminar y me dijo: ‘Por Alá, verás a los israelíes huir de Palestina, como ratas que huyen de un hundimiento’ ‘. Embarcación.’ Me dijo: “Verás esto en tu tiempo. Yo no viviré para ver ese día, pero eres mucho más joven que yo y podrás ver esto”. Hoy creo que esta profecía se hará realidad “.

Las medidas de seguridad son extremas y el ejército israelí está preparado para otra ronda de combates con el enclave, dijo el jefe de las FDI, Aviv Kohavi, esta semana.

En el momento del atentado en kabul, el PM Bennet tenía una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden que tuvo que ser postergada para hoy.

El Primer Ministro de #Israel Naftali Bennett llega a la Casa Blanca para reunirse con el Presidente de Estados Unidos Joe Biden 🇮🇱🤝🇺🇸. pic.twitter.com/jvyOXfmpad — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 27, 2021

El periodista británico-palestino Abdel Bari Atwan dio la entrevista que se emitió en Mayadeen TV (Líbano) el 19 de agosto de 2021.

El Mayor General del Departamento de Estados Unidos dió una conferencia hoy anunciando que continúan con la tarea de evacuación: Continuamos la misión de evacuación ayer […] 89 vuelos desde el aeropuerto de Kabul, un total de 12.500 evacuados ahora fuera de Afganistán de manera segura en un período de 24 horas.

MG Taylor: We continued the evacuation mission yesterday […] 89 flights out of Kabul Airport, totaling 12,500 evacuees now safely out of Afghanistan in a 24-hour period. pic.twitter.com/wUJCpq5Mbf — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 27, 2021

