Las FDI se preparan para otra Operación en Gaza: Hamas es responsable de todo lo que sucede en Gaza

El ejército no cree que Hamas se esté preparando activamente para iniciar nuevas hostilidades, pero amenaza con duras represalias ante cualquier mayor violencia en medio de las crecientes tensiones a lo largo de la frontera.

Tres meses después de que Israel y los grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza libraran un brutal conflicto de 11 días, el ejército israelí está preparado para otra ronda de combates con el enclave, dijo el jefe de las FDI, Aviv Kohavi, esta semana.

Si bien las Fuerzas de Defensa de Israel consideran que el conflicto de Mayo en Gaza, conocido en Israel como la Operación Guardián de los Muros, ha logrado muchos, aunque no todos, de sus objetivos, todavía se ve como una especie de bolsa mixta. Si bien hubo algunas victorias claras sobre Hamas, particularmente contra las capacidades de producción de cohetes del grupo terrorista, también hubo fallas notables, a saber, la capacidad de Hamas para disparar libremente miles de cohetes contra ciudades israelíes e infraestructura crítica, que las FDI ahora están tratando de abordar.

Quizás lo más significativo, como el primer conflicto importante en la Franja de Gaza desde que Israel terminó la construcción de una enorme barrera subterránea alrededor del enclave para bloquear los túneles de ataque del cruce fronterizo de Hamas, la operación demostró a las FDI que en ausencia de esa amenaza terrestre, Israel podría luchar en dos frentes simultáneamente: en Gaza, principalmente con poder aéreo y artillería, y en el norte, con tropas terrestres que serían necesarias para luchar contra la milicia terrorista libanesa de Hezbolá.

Sin embargo, Kohavi, junto con otros oficiales militares, ha reconocido que incluso las operaciones rotundamente exitosas no siempre han resultado en una tranquilidad inmediata a largo plazo, incluso en la Franja de Gaza. Si bien hubo una relativa calma a lo largo de la frontera de Gaza durante varios años después de la guerra de 2014, en las semanas posteriores a la Operación Plomo Fundido de 2008-2009, una campaña que las FDI generalmente consideran un éxito, los terroristas en la Franja dispararon docenas de cohetes contra el sur de Israel. .

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas, en medio de la ira en Gaza por la lentitud de la reconstrucción y la negativa inicial de Israel a permitir la entrada de ayuda de Qatar a la Franja. A la luz de esto, los grupos terroristas en el enclave han emprendido repetidamente el lanzamiento de dispositivos incendiarios transportados por globos en el sur de Israel, quemando grandes extensiones de tierras de cultivo y reservas naturales, así como, en un caso, una casa.

También se dispararon dos cohetes desde Gaza contra la ciudad de Sderot, uno de los cuales fue derribado por el sistema de defensa antimisiles Iron Dome, mientras que el segundo no logró despejar la frontera y aterrizó en Gaza. El ejército cree que fueron lanzados por miembros renegados del grupo terrorista Jihad Islámica como una forma de venganza por la muerte de cuatro palestinos en Jenin la noche anterior en un tiroteo con tropas de las FDI.

Más significativamente, el sábado se produjo un motín particularmente violento a lo largo de la frontera de Gaza, a pesar de las garantías de Hamas a Egipto de que solo realizaría una protesta moderada. Decenas de personas se precipitaron contra la valla de seguridad, incluido un palestino armado con una pistola que abrió fuego contra una posición de francotirador israelí a quemarropa, disparó a un guardia fronterizo israelí en la cabeza y lo hirió de gravedad. Cuarenta y un palestinos resultaron heridos durante los enfrentamientos, incluido un operativo de Hamas que sucumbió a sus heridas el miércoles, dijo el grupo terrorista.

Las FDI tomaron represalias por los ataques incendiarios aéreos y los disparos del sábado con ataques aéreos contra las instalaciones de Hamas en Gaza, que según el ejército han sido más contundentes que los ataques de represalia similares en el pasado.

Pero a pesar de la amenaza inminente de reanudación de los combates, las FDI creen que el liderazgo de Hamas no tiene la intención de iniciar tal conflicto y que no aprobó ni apoyó el ataque con cohetes de la semana pasada o los continuos ataques incendiarios aéreos, según ha sabido The Times of Israel. Los funcionarios de Hamas también dijeron al ejército egipcio que planean contener una protesta fronteriza planeada para el miércoles, según un informe del periódico palestino Al-Ayyam.

No obstante, las FDI se están preparando para una posible violencia a lo largo de la frontera y desplegaron tropas adicionales en el área esta semana antes de la manifestación del miércoles. Kohavi dijo a los periodistas que cualquier ataque se enfrentaría con una respuesta contundente, incluso a riesgo de que tal represalia pudiera llevar a Hamas a lanzar cohetes contra Israel y desencadenar un conflicto más amplio.

“Con el final de la Operación Guardián de los Muros, las FDI se prepararon, en un esfuerzo concertado, para la posibilidad de otra operación en Gaza. No aceptamos y no aceptaremos ninguna violación de la soberanía israelí, sin importar quién esté detrás de ella. Y Hamás es responsable de todo lo que sucede en la Franja ”, dijo Kohavi.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, emitió amenazas similares después de reunirse con altos mandos del ejército cerca de la frontera de Gaza antes de la manifestación prevista para el miércoles.

“Nuestra ‘caja de herramientas’ se está llenando: hemos aumentado las capacidades en términos de ayuda y desarrollo de la Franja de Gaza en beneficio de más de 2 millones de residentes de Gaza, y también en términos de los planes militares que estamos desarrollando, en caso de que se nos solicite tomar acción. La realidad sobre el terreno determinará cuál de estas herramientas elegiremos emplear ”, dijo Gantz en un comunicado el miércoles.

11 días de guerra

La lucha que comenzó el 10 de mayo fue provocada por un ataque con cohetes en Jerusalén por parte del grupo terrorista Hamas en respuesta a los enfrentamientos más temprano en el día en el Monte del Templo y otras tensiones en la capital. Las FDI creen que el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, predijo que el ataque a Jerusalén resultaría en una escaramuza menor con las FDI, no la operación mucho más grande que Israel decidió lanzar, según ha sabido The Times of Israel.

La operación terminó 11 días después, el 21 de mayo, con un alto el fuego unilateral: Israel dejó de lanzar ataques aéreos y grupos terroristas en la Franja, en particular Hamas y la Jihad Islámica, dejó de disparar cohetes y granadas de mortero. Una docena de civiles murieron en Israel durante los combates, junto con un soldado, y más de 250 palestinos murieron, aproximadamente la mitad de los cuales, según las FDI, eran combatientes.

Durante los combates, Hamas y la Jihad Islámica lograron disparar más de 4.000 cohetes y obuses de mortero contra Israel, la mayoría de ellos en ciudades y pueblos del sur, pero también cientos en la metrópolis más densamente poblada de Israel: Tel Aviv.

Si bien el sistema de defensa de misiles Iron Dome pudo derribar la mayoría de los proyectiles que se dirigían hacia áreas pobladas, con una tasa de interceptación de aproximadamente el 90 por ciento, los ataques causaron decenas de víctimas, particularmente en la ciudad de Ashkelón, hogar de más de 120,000 personas. Durante el conflicto y desde entonces, el gobierno ha prometido fondos adicionales a la ciudad para construir refugios antiaéreos y fortificaciones para sus residentes.

Las FDI reconocieron durante el conflicto que los cohetes eran un área de debilidad y desde entonces se ha propuesto mejorar su capacidad para localizar los lanzadores que han sido enterrados y ocultos en toda la Franja de Gaza, incluso en zonas profundas de zonas civiles, con el fin de atacarlos en avanzar o, al menos, destruirlos más rápidamente después de haberlos utilizado.

Aunque las FDI lucharon para evitar que Hamas y la Jihad Islámica dispararan proyectiles, las fuerzas armadas lograron dos objetivos principales con sus ataques aéreos durante la operación: destruir la mayoría de las capacidades de producción de armas de los grupos terroristas y demostrarles que las FDI eran capaces de atacar a sus fuerzas subterráneas. túneles y bunkers.

Este último esfuerzo se vio más claramente en los ataques de las FDI contra lo que denominaron “el metro”, un nombre curioso para lo que dijo que era un sistema de búnkeres, túneles, centros de comando subterráneos y depósitos de armas de Hamas bajo la Franja de Gaza. Los ataques aéreos, que comenzaron el 13 de mayo , se llevaron a cabo de acuerdo con los planes que los militares venían elaborando durante años.

Sin embargo, el ataque al “metro” no fue exactamente de acuerdo con esos planes, que incluían una invasión terrestre que tenía como objetivo llevar a los combatientes de Hamas a los túneles y búnkeres para maximizar el golpe al grupo terrorista. Aunque las FDI intentaron a medias engañar a Hamas haciéndole creer que tal maniobra terrestre estaba en marcha, la artimaña fracasó en gran medida y el ejército cree que muchos menos agentes de Hamas murieron en los ataques aéreos que el número ya bajo que evaluó inicialmente.

Sin embargo, los altos mandos de las FDI sostienen que la campaña contra la infraestructura subterránea de Hamas no podría haberse llevado a cabo mejor, ya que el grupo terrorista era cada vez más consciente de la capacidad de Israel para atacar sus túneles. Por lo tanto, el ejército cree que si no hubiera utilizado esos planes de ataque, entonces, aunque de una manera menos efectiva de lo que se esperaba originalmente, eventualmente habrían perdido valor.

‘Lo que ha sido no volverá a ser’

Después del conflicto, los funcionarios israelíes adoptaron un lema algo desgarbado para referirse a la política del país hacia Gaza: lo que ha sido no volverá a ser.

Bajo esta política, el ejército ha llevado a cabo ataques aéreos más contundentes en respuesta a la violencia de bajo nivel de Gaza, particularmente ataques incendiarios aéreos, y el gobierno ha restringido severamente el flujo de ayuda y materiales de construcción a la Franja, limitando la cantidad de bienes y materias primas. los materiales permitidos en Gaza a menos de la mitad de lo que era antes del conflicto de mayo, en un momento en que el enclave debe reconstruir las miles de viviendas y edificios que fueron destruidos en los combates.

A pesar de la oposición internacional y la denuncia de grupos de derechos humanos, Israel ha condicionado la reconstrucción de la Franja a que Hamas devuelva a dos civiles israelíes que ingresaron al enclave en 2014 y 2015 (se cree que ambos hombres sufrieron problemas de salud mental en ese momento) junto con los restos de dos soldados que murieron en la guerra de Gaza de 2014

“Israel tiene solo dos intereses en Gaza: la seguridad y el regreso de los civiles y soldados israelíes retenidos por Hamas. El desarrollo de Gaza está condicionado a estos dos requisitos ”, dijo Gantz a los embajadores extranjeros en una conferencia de seguridad el miércoles.

