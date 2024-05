Katz rechaza la petición de España de levantar restricciones al consulado

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha rechazado la petición de España de levantar las restricciones impuestas al consulado español en Jerusalén. Estas restricciones fueron implementadas como respuesta a la decisión de Madrid de reconocer un estado palestino.

Katz expresó su rechazo en una publicación en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), donde criticó la decisión unilateral del gobierno español y las declaraciones del Ministro de Defensa de España. Katz señaló que Israel no permanecerá en silencio ante el reconocimiento del estado palestino, especialmente dado que considera que está liderado por Hamás. Además, mencionó declaraciones antisemitas atribuidas a la política española Yolanda Díaz, en las que, según Katz, Díaz abogaba por la destrucción de Israel y su sustitución por un estado palestino.

Today, I rejected @jmalbares's request to lift the restrictions imposed on the Spanish consulate in Jerusalem.

The State of Israel will not remain silent in the face of the Spanish government's unilateral decision to recognize a Hamas-led Palestinian state @sanchezcastejon and…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2024