Atentados terroristas en la previa de las elecciones en Israel

En la previa a las elecciones que se llevarán a cabo este próximo martes 1 de noviembre continua la ola de atentados terroristas que se vienen registrando en las últimas semanas.

Un ataque terrorista en Kiryat Arba tuvo lugar este sábado por la noche donde un israelí resultó muerto, otro con heridas graves y dos con heridas leves. El terrorista luego de un cruento intercambio de disparos fue eliminado.

Ronen Hanania la víctima fatal será enterrada en el cementerio Har Hamenuhot en Jerusalén a las 4 pm de hoy domingo.

El hijo de Hanania, que estaba con él en el momento del ataque, dijo a Channel 12 esta mañana: “Nos dispararon, mi padre fue golpeado en la cabeza, lo vi morir”.

“Las fuerzas de rescate tardaron casi 15 minutos en llegar. También hice los cálculos cuando hablé con Hatzalah. Fui a la ambulancia a pie. Corrí a una tienda de comestibles”, dijo, señalando que fue asistido por varios árabes palestinos después de ser herido. “Los árabes me vendaron la mano allí. Uno tomó mi suéter y me puso un torniquete. Luego nos dijeron que todo estaba bien, que podíamos salir, que había un médico. Luego abrieron fuego contra nosotros de nuevo”.

“Corrimos una vez más y luego el terrorista disparó a las ventanas, y como se puede ver en la documentación, lo mataron atropellándolo y luego disparándole. Hubo dos incidentes de disparos en los que el terrorista abrió fuego. Sabía que mi padre se estaba muriendo. No estaba funcionando. Estaba respirando, tenía pulso, pero su cerebro colapsó. No sé de dónde vino la bala, pero no había posibilidad de que sobreviviera. Vi a mi padre, lo observé en sus últimos momentos”.

El Hospital Shaare Zedek anunció que Ofer Ohana, quien resultó gravemente herido en el ataque, se sometió con éxito a dos cirugías durante la noche. Está sedado y conectado a un respirador en la unidad de cuidados intensivos en una condición grave pero estable y su vida actualmente no está en peligro. El Hospital Hadassah Ein Kerem informó que las dos personas que resultaron levemente heridas en el ataque fueron dadas de alta en sus hogares

Las investigaciones iniciales muestran que los disparos fueron disparados hacia una tienda en la que habían entrado padre e hijo. El padre resultó gravemente herido por los disparos. Las fuerzas de seguridad que llegaron a la escena se encontraron con el terrorista, y el guardia de seguridad de la ciudad lo embistió, mientras que un combatiente fuera de servicio disparó contra el terrorista y lo eliminó.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, realizó una evaluación de la situación después del ataque en la región de Hebrón con la participación del Jefe de Estado Mayor de las FDI y el jefe del Shabak. El Ministro de Defensa fue actualizado sobre la continua actividad de seguridad en el sector, y enfatizó que las medidas operativas deben formularse a la luz de la situación actual.

Al final de la evaluación de la situación, el ministro de Defensa Gantz dijo que las FDI y las fuerzas de seguridad impondrán sus manos sobre todos los que estuvieron involucrados en el ataque. El ministro de Defensa también dijo que está orando y deseó una recuperación completa para los heridos.

Hoy domingo 30 cuatro jóvenes resultaron heridos, uno moderadamente y tres levemente, en un ataque de embestida llevado a cabo en dos intersecciones diferentes en el Valle del Jordán por la tarde.

La policía informó que el terrorista llegó a la zona de Nabi Musa y atropelló a uno de los jóvenes allí. Desde allí continuó hasta la intersección de Almog y atropelló a otro civil.

Un policía y un guardia de seguridad neutralizaron al terrorista en el cruce de Almog. El terrorista fue identificado como Barkhat Odeh, un hombre de 49 años de la aldea cercana de Al ‘Eizariya, cerca de Ma’aleh Adumim.

