Indignación en EEUU por una pareja con mascarillas nazis en un supermercado: “Están enfermos”

Una pareja en Minnesota usó máscaras con esvásticas en un supermercado, en un hecho que causó indignación en las redes sociales con la viralización del momento en que otros clientes les reclaman el uso de la simbología nazi.

El hecho ocurrió en el primer día de uso obligatorio de máscaras en comercios y espacios públicos interiores para evitar los contagios de coronavirus y las imágenes fueron compartidas por Raphaela Mueller, una joven vicaria nacida en Alemania que quedó estupefacta cuando vio los pañuelos.

“Están enfermos. No pueden considerarse estadounidenses y usar esa mascarilla”, les reclamó Benjamin Ruesch, pareja de Mueller, mientras los clientes pasaban por la caja registradora.

Sin embargo, la pareja expuso sus insólitos argumentos para defender el uso del símbolo del Tercer Reich. “No soy nazi. Estoy tratando de decirles que esto es lo que pasará en Estados Unidos. Si votan por Biden, van a vivir en la Alemania Nazi. Así es como va a ser”, aseguró la mujer.

“Estamos viviendo bajo un estado socialista”, acotó su compañero, mientras transcurre el cuarto año de gobierno del republicano Donald Trump. El sujeto vestía una camiseta con el lema “True red, white and blue” (verdaderamente rojo, blanco y azul, los colores estadounidenses).

Los reclamos de los otros compradores continuaron. “Literalmente tuvimos una maldita guerra sobre esto. Los nazis perdieron. Es increíblemente ofensivo. Por favor, no usen esas máscaras”, solicitaron.

La mujer, que insultó a la cámara, reiteraba su argumento de que no era nazi, aunque no se aclaró si es que ya tenían esos pañuelos en sus hogares con anterioridad.

La policía fue llamada al lugar y les prohibió la entrada, por no citó ni arrestó a la pareja, cuyos nombres no trascendieron.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, describió la escena como desagradable y dolorosa. “Gracias a la gente que se enfrentó a este comportamiento inaceptable y lleno de odio”, dijo en Twitter.

Mueller, tras la extensa difusión del video, comentó sobre el episodio: “Me quedé sin palabras y en shock. He oído hablar de (cosas como esta) que suceden en otros lugares, pero nunca pensé que vería algo así. Sentí náuseas y lloré”. En su perfil de Facebook, donde comenzó a recibir críticas de sectores ultraderechistas, respondió: “Crecí escuchando cómo mi bisabuela peleó por lo bajo contra la primera ola de nazis. Quiero dejarlo claro de una vez: la esvástica es un símbolo de odio, no se usa nunca, no se defiende”.

“La administración de la tienda ofreció a los individuos máscaras faciales desechables como una alternativa, la cual rechazaron. Los individuos se volvieron beligerantes y la gerencia de la tienda les pidió que abandonaran la tienda”, indicó la empresa.

La prohibición de entrada de la pareja es de al menos un año y se aplica a todas las tiendas de Walmart.

(Con información de AP)