El ISIS-K se atribuye el ataque terrorista en Kabul: al menos 80 muertos y 150 heridos

El Pentágono confirmó esta noche (jueves) que 12 estadounidenses murieron y otros 15 resultaron heridos en el ataque combinado que tuvo lugar esta tarde cerca del Aeropuerto Internacional de Kabul. Una declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que Estados Unidos continuaría su retirada de Afganistán. Austin ofreció sus condolencias a los familiares de los muertos y agregó que los apoyaría en su momento difícil. La organización terrorista ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque. En una declaración que publicó, se reveló una foto del autor del ataque, llamado ‘Abd a-Rahman a-Lu’ari. Según informó la cadena televisiva Kan News.

La filial afgana del Estado Islámico, conocida como Estado Islámico Khorasan (ISIS-K) reivindicó el jueves la autoría de un atentado mortal en las afueras del aeropuerto de Kabul, según informó la agencia de noticias Amaq del grupo en su canal de Telegram.

Un terrorista suicida del grupo militante islamista “logró llegar a una gran reunión de traductores y colaboradores del ejército estadounidense en el ‘Campamento Baran’, cerca del aeropuerto de Kabul, y detonó su cinturón de explosivos entre ellos, matando a unas 60 personas e hiriendo a más de 100, incluidos combatientes talibanes” informó la agencia de noticias Reuters

El número de heridos va subiendo a medida se van reportando los portavoces de los países que están en el lugar. La agencia de noticias estadounidense AP informó que al menos 80 personas murieron como resultado de las dos explosiones y unas 150 resultaron heridas, incluidos muchos civiles afganos. El Ministerio de Defensa turco también informó de bajas entre las fuerzas turcas.

Una fuente talibán dijo anteriormente que los niños entre los muertos en el doble ataque eran niños. Según los informes, muchos guardias talibanes fuera del aeropuerto también resultaron heridos en la explosión.

El General Mc Kenzie, del departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó que pese al ataque, continuarán con la misión. La evacuación, a la mejor velocidad, y al día de hoy, tenemos aproximadamente 5,000 evacuados en la rampa esperando el transporte aéreo. Desde el 14 de agosto, hemos evacuado a más de 104.000 civiles. Sería negligente no mencionar también las tremendas contribuciones de los muchos socios de la coalición que estuvieron con nosotros en el terreno. ISIS no nos impedirá cumplir la misión, se lo puedo asegurar.

Los funcionarios estadounidenses dijeron a los medios que el ataque comenzó con un terrorista con un cinturón explosivo y luego hubo un tiroteo. Todas las puertas del aeropuerto ahora están cerradas, las mismas fuentes lo describieron como un “ataque complejo”. Un corresponsal de Sky News en Kabul informó que el atacante suicida se hizo estallar en el perímetro del aeropuerto y no dentro de él. Dijo que la explosión ocurrió en una alcantarilla, lo que llevó a posiciones estadounidenses y británicas.

Gen. McKenzie: At this time, two suicide bombers, assessed to have been ISIS fighters, detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamid Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel. #HKIA pic.twitter.com/NzLAhpVkCz

