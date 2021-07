El nuevo presidente de Israel Ytzhak Herzog, prestará juramento hoy en la Knesset

El próximo presidente de Israel, Ytzhak Herzog, prestará juramento hoy miércoles en la Knesset en una simbólica ceremonia. Ayer, llegó junto con su esposa al Muro de los Lamentos, antes de convertirse en el ciudadano número uno del país.

“Aquí, desde este lugar, no hay nada más apropiado que pedir la unidad de nuestro pueblo, el amor verdadero por Israel. Tengo la intención de dedicar toda mi energía a esto”, dijo Herzog en la plaza del Kotel. “Soy consciente de las tensiones, y el gran dolor que refleja el estado de ánimo de nuestro pueblo. Espero poder, en virtud de mi autoridad y mi condición de undécimo presidente del Estado de Israel, hacer todo lo posible para hacer una contribución significativa a nuestra unidad, para calmar los espíritus y realzar la visión sublime de amar a Israel “.

En una nota puesta en el Muro Occidental por su esposa Michal, ella escribió: “Haz la paz en sus alturas, haz la paz con nosotros y con todo Israel; danos a mi amado ya mí la fuerza y ​​la sabiduría para proteger nuestra tierra”. Citó de la canción “Land” interpretada previamente por Ilanit: “Una tierra donde nacimos, una tierra donde viviremos, sea lo que sea”.

Antes de la ceremonia de juramentación, al final de la cual asumirá oficialmente la presidencia en lugar de Reuven (Ruby) Rivlin, Herzog dejará los edificios de las instituciones nacionales en Jerusalén para la Knesset a las 3:45 p.m. Herzog y su esposa Michal se despedirán de la Agencia Judía, donde se subirán al vehículo del ministerio que se dirigirá a la Knesset. El vehículo estará acompañado por motocicletas policiales y junto al Ministerio de Hacienda, estas estarán conectadas a la caballería que acompañará su ingreso a la plaza Knesset para el desfile de honor que comenzará a las 4:00 PM en presencia del presidente del Parlamento, Miki Levy.

Herzog tiene una fascinante historia de vida relacionada con las instituciones nacionales. El primer presidente, Haim Weizmann, prestó juramento en el edificio de las Instituciones Nacionales, y Herzog será el primer presidente en emerger de las paredes del edificio histórico que albergó al gobierno israelí hasta 1962. Su madre, Ora Herzog, resultó gravemente herida en un ataque del 11 de marzo de 1948 que intentó asesinar a David Ben-Gurion y altos miembros del gobierno israelí en un coche bomba. Su padre, el ex presidente Haim Herzog, se desempeñó como oficial de seguridad de la Agencia Judía y ayudó a rescatar a su esposa de los escombros.

A las 4 p.m., el presidente electo llegará a la Plaza Weill en la Knesset. A ambos lados de la alfombra roja, grupos de jóvenes, a quienes Herzog eligió para compartir en la inauguración, llevarán banderas: unos 100 niños inmigrantes llegarán a la Knesset desde los centros de absorción en Karmiel y Kiryat Yam. A la llegada del presidente electo, los guardias de honor de la Knesset y las FDI mostrarán sus armas y se escucharán tres toques de trompeta. 45 músicos de la orquesta de las FDI tocarán “Hatikva”. El presidente electo Herzog revisará las guardias de honor.

A las 16:30, se celebrará ante la Knesset la sesión especial para la declaración de lealtad del presidente electo. Hacia las 17:00, el Portavoz de la Knesset invitará al presidente electo a poner sus manos sobre la Biblia y declarar su lealtad. Al final de la declaración, dos rabinos del rabinato militar tocarán sus trompetas, el portavoz de la Knesset gritará: “Viva el presidente del Estado de Israel”, y miembros de la Knesset y la gran multitud en las gradas. responderá: “Viva, viva, viva”.

La Biblia en la que Herzog pondrá la mano, por cierto, contiene una historia apasionante: es un libro que tiene más de 100 años, que sobrevivió a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y con el que el padre de Herzog, el sexto presidente Haim Herzog, juró en 1983. El libro, transmitido de generación en generación en la familia, fue recibido por la abuela del presidente entrante Sarah de manos de su padre, el rabino Shmuel Yitzchak Hillman. El rabino Hillman fue el suegro de la primera Gran Rabino de Israel, Yitzhak Isaac Halevi Herzog – Abuelo de Yitzhak Al final de la Segunda Guerra Mundial, miles de niños judíos perdidos fueron escondidos en orfanatos y con familias cristianas durante el Holocausto. El libro de la Biblia también sobrevivió al asedio de Jerusalén y los disturbios sufridos por el Yishuv judío, y según Yitzhak Herzog, “el libro fue un testigo silencioso de la restauración del Estado de Israel. Es un libro que ha pasado por trastornos y cargas, un libro que celebra los días familiares de alegría y recuerdo “.

Después de jurar, el presidente Herzog pronunciará su discurso de apertura en el pleno de la Knesset. El discurso abordará la profunda brecha y la polarización en la sociedad israelí, las formas de lidiar con ellos y las herramientas para proteger y preservar la democracia y sus instituciones. Herzog hablará sobre la necesidad de unir a la gente y actuar juntos. El coro de niños “Moran” cantará la canción “Sueños” y firmará con la canción “Hatikva”.

Luego habrá un brindis en honor al presidente Herzog en elSalón Chagall, durante el cual el Portavoz de la Knesset entregará a Herzog la medalla Rey David Chagall del artista Marc Chagall, realizada por el artista Noam Lifshitz. Durante la ceremonia, el cantante Kobi Aflalo dirigirá las canciones “Rezo” y “Carta a mi hermano” acompañado de guitarra y piano. Al final, se invitará a los invitados a estrechar la mano del presidente y saludarlo.

Los niños de Yitzhak y Michal Herzog – Noam, Matan y Roi estarán presentes en la inauguración y ceremonias en la Knesset. Además, también asistirán sus dos hermanos Yoel y Michael, su hermana Ronit y otros miembros de la familia. La audiencia invitada también incluirá a la viuda de un alto funcionario de la Fuerza Aérea, el general de brigada Arlozor (Zurik) Lev, quien fue asesinado en la guerra de Yom Kippur y se desconoce su lugar de enterramiento en el Sinaí. Zurik Lev es considerado el mayor desaparecido de las FDI en las guerras israelíes. Michal Herzog es su pariente.

La ceremonia de intercambio presidencial se llevará a cabo por primera vez en la Residencia del Presidente de Israel. Herzog será recibido allí alrededor de las 7:30 p.m. Rivlin saludará al undécimo presidente en la entrada del salón de recepción oficial. Herzog y su esposa planean entrar prácticamente a la casa del presidente solo después del ayuno del 9 de Av, en unas dos semanas.

El nuevo presidente también recibió una carta de su antecesor, Rivlin, quien le escribió: “Honorable Presidente del Estado de Israel. La verdad es que le tengo un poco de envidia. En poco tiempo descubrirás qué tremendo el privilegio ha recaído en ti “. Rivlin escribió a Herzog alabando a los ciudadanos de Israel y agregó: “Entre las tribus, a la sombra de la controversia y las rupturas, encontrarás gente valiente que no habla de ‘unión’, simplemente la vive. Día a día y hora a hora. En sus hogares, en sus lugares de trabajo, en su visión, en sus sueños., En la familia secular con los ultraortodoxos, de derecha con izquierdistas, judíos y árabes, veteranos e inmigrantes, religiosos y tradicionales, jóvenes y viejos. Miembros de todas las religiones, sectores y etnias. Todos, israelíes. Hermosos, esclarecedores y generosos. Hombres y mujeres que he tenido durante los últimos siete años de esperanza. Esperanza israelí, así es como la llamé, y estoy seguro de que continuará llamándola así porque me dieron esperanza…”

Rivlin agregó: “Habrá noches en las que su hijo vagará. Los soldados que conoció en el puesto de control o en las líneas fronterizas volverán a sus pensamientos; el soldado solitario que no ha visto a su madre durante seis meses y usted es tan feliz cuando llega la noche del Seder a la residencia del presidente; La locura de la plaga de la corona; al niño que conociste en el Hospital de Geha, de solo doce años, y te dijo que estaba deprimido. Depresión clínica real. ¿Qué pasa con él? ¿Mejor? ¿Ya ha sido liberado?; “Segundo. ¿Qué le pasará a Jonathan, cuéntate a ti mismo y qué pasa con su madre, que lo trata con tanta dedicación, qué hay de Racheli en realidad?”

Rivlin continuó escribiendo a Herzog sobre los incidentes que vio y lo acompañó por la noche, y también le dijo que como parte del nuevo rol se emocionaría y se alegraría muchas veces. “Todo te emocionará de repente”, escribió Rivlin. “Los eruditos de la Torá, y junto a ellos las arboledas en la tierra. Las arrugas aradas de las manos. Los sobrevivientes del Holocausto, los héroes de la resurrección. Líderes en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y esta es solo una lista parcial”. “Sorpréndete, enamórate, siéntete orgulloso, tómatelo en serio. Intenta hacer todo lo posible para que sean mejores, más fáciles”, firmó Rivlin su carta. “Trabaja para ellos constantemente, y con amor. Muchas veces, en viajes, en reuniones, pensé para mis adentros, que el título de ‘Ciudadano Número Uno’ nació simplemente porque es el pueblo número uno. Hoy, estoy seguro. Sonríe señor presidente, a la vida de este pueblo. Viva el presidente de Israel. Viva el Estado de Israel”.

Sivan Gobrin desde Israel00

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai