Netanyahu se negó a ofrecerle a Bennet la rotación

El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró una reunión secreta con el presidente de Yamina, Naftali Bennett, en la residencia del primer ministro en Jerusalén, en un esfuerzo por formar un gobierno de derecha antes de que el mandato de Netanyahu del presidente Reuven Rivlin finalice el martes por la noche, confirmaron fuentes cercanas a Bennett el domingo. .

Ninguna de las partes acordó revelar el contenido de la reunión, pero una de las partes le dijo a The Jerusalem Post que Netanyahu no le ofreció a Bennett que fuera el primero en una rotación en la Oficina del Primer Ministro.

Las ideas que se han planteado en el Likud incluyen realizar una elección directa, en la que Netanyahu y Bennett serían candidatos a primer ministro y el Likud recomendaría a Rivlin que Bennett reciba el segundo mandato.

“No tenemos nada que decir sobre las negociaciones”, dijo un portavoz del Likud.

La filtración de que tuvo lugar la reunión fue vista como un intento de Bennett de presionar al líder opositor Yair Lapid para que aceptara su demanda de que carteras ideológicas como Justicia, Educación, Interior y Servicios Religiosos vayan a los diputados de Yamina y Tikvá Jadashá, (New Hope) y no a Laborismo o a Meretz.

Yamina MK Ayelet Shaked exige su regreso al Ministerio de Justicia, pero se dice que está dispuesta a conformarse con convertirse en ministra del Interior.

Fuentes del llamado campo de cambio advirtieron a Bennett “que no cayera en la trampa de Netanyahu”.

Una prueba clave para Bennett será si su representante en el presidium de la Knesset, su vicepresidente, Matan Kahana, apoya la habilitación de una votación en el pleno sobre el proyecto de ley para la elección directa del primer ministro que Netanyahu apoya firmemente.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, le dijo a su facción Azul y Blanco el domingo que había “cerrado de golpe la puerta a Netanyahu” y que era leal a quienes intentaban reemplazarlo.

Gran parte del enfoque en la Knesset el lunes será la sesión plenaria especial en la que se invitará a los 120 diputados a hablar sobre la tragedia del Monte Meron.

Las banderas en la Knesset se bajaron a media asta y el domingo por la mañana se llevó a cabo una ceremonia especial. Se invitó a los diputados a encender velas en el vestíbulo en honor a las víctimas. El domingo fue declarado día nacional de duelo.

La nueva legislación presentada a la Knesset el domingo proporcionaría asistencia financiera inmediata a las víctimas de la tragedia de Meron. El proyecto, presentado por el MK Yaakov Asher (Judaísmo Unido de la Torá), formaría un comité ministerial que establecerá los niveles de estipendios gubernamentales a las familias de las víctimas en función de los parámetros previstos en el proyecto, incluida la edad de las víctimas y el número víctimas en una familia.

Por MB/RJ

Con información de The Jerusalem Post

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai