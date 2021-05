La embajada china en Japón el jueves pasado tuiteó una caricatura antisemita y luego la borró a instancias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

La caricatura mostraba una imagen de Grim Reaper con una bandera estadounidense y una guadaña con la bandera israelí mientras va de puerta en puerta y deja un rastro de sangre detrás de él. Las puertas están etiquetadas como Afganistán, Pakistán, Irak, Libia, Siria y Egipto.

El tuit en japonés decía: “Si Estados Unidos trajo la ‘democracia’, sería así”.

La caricatura demonizó a Israel, dijo el viernes la embajadora israelí en Japón, Yaffa Ben-Ari, a su homólogo chino, Cheng Yonghua.

Yonghua dijo que no se había dado cuenta de que Israel era parte de la imagen.

El subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asia y el Pacífico, Gilad Cohen, se comunicó con la Embajada de China en Israel para informarle sobre el tuit.

Una hora después de las llamadas de Ben-Ari y Cohen, el tuit fue eliminado, pero la embajada no tuiteó una disculpa.

Muchos usuarios japoneses de Twitter respondieron con enojo al tweet, incluso con la famosa foto de un hombre parado frente a un tanque en la Plaza de Tiananmen, pero no parecieron notar o estar en desacuerdo con el elemento antisemita, sur de China con sede en Hong Kong. Morning Post informó.

Por DF/RJ

Con información de JP.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai