REHENES – Los gemelos Gali y Ziv Berman

Hasta el 7 de octubre de 2023, los gemelos Gali y Ziv Berman eran inseparables. Nacidos y criados en el kibutz Kfar Aza, compartían todo: el estudio, el trabajo, la diversión, la vida.

Ziv, dice la familia, es el que tiene gusto por las compras, apasionado por el fútbol y los zapatos de diseño, siempre dispuesto a gastar bromas. Gali es el más emprendedor con el don de saber arreglar cualquier cosa. Al igual que su hermano, siempre está sonriente y dispuesto a ayudar.

Su prolongado saludo “Shalooom” se ha convertido en proverbial entre amigos y colegas. Ambos trabajan para Sincopa 2002, una empresa de servicios de audio e iluminación con sede en el kibutz, organizando sus propios turnos para ayudar a su madre Talia a cuidar de su padre Dorón, que padece Parkinson.

En la noche del viernes 6 de octubre de 2023, se reunieron para la cena de Shabat en el kibutz. “Zivi me había enviado recetas por Instagram que quería probar. Gali quería ir al festival Nova, pero luego desistió. No sé si fue bueno o malo”.

A la mañana siguiente, Kfar Aza, como todo el sur de Israel, se despertó en medio de alarmas antimisiles. Talia trató de ponerse en contacto con los dos hermanos. “Llamé a Ziv. Todavía tenía sueño. Le pregunté: “¿Cerraste la ventana de la sala de seguridad?” Me respondió que olía a humo, que había terroristas en el barrio. Luego Gali agregó que Emily, nuestra vecina, estaba sola y tenía miedo. Insistió en ir a verla.

A pesar de las peticiones de Talia de quedarse en casa, Gali llegó a la casa de al lado. Poco después, los dos hermanos enviaron una selfie con Emily desde la sala antimisiles. Fue el último contacto. Gali, Ziv y su amiga Emily fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Desde entonces, han pasado 543 días. Emily fue liberada en enero, los gemelos siguen como rehenes.

Hay poca información sobre su encarcelamiento. Algunos rehenes liberados informaron haberlos visto, pero nunca juntos. “Nos explicaron que estaban separados. Es muy difícil para nosotros imaginar que no puedan estar uno al lado del otro”, confió Talia al sitio web ynet.

Las casas de Berman en Kfar Aza fueron destruidas el 7 de octubre.

En el kibutz central de Beit Guvrin, la madre ha comenzado a construir una nueva casa, con dos apartamentos comunicados para sus hijos. “Desde una edad temprana, incluso si los ponían en diferentes clases, encontraron la manera de estar juntos todo el tiempo. Es por eso que me aseguré de que sus nuevos hogares estuvieran conectados. Cuando regresan, siempre pueden encontrarse y apoyarse mutuamente”.

Para Talia, cada gesto, cada objeto nos recuerda inmediatamente a los gemelos. “Si hago un pastel de naranja, pienso en Ziv. Si hago un krembo, en Gali. Están en todas partes, todos los días”.

La idea de que se les mantenga separados, en una situación tan dramática, sigue siendo una de las heridas más profundas para la familia. “Espero que cuando los traigan de vuelta, puedan quedarse en la misma habitación del hospital. No quiero correr de uno a otro. Quiero cocinar para ellos, hacer que vuelvan a respirar juntos”, explicó Talía.

La esperanza, concluyó, es una opción obligatoria. “No tengo otra opción que esperar. Tengo que seguir siendo madre, abuela, compañera. No puedo permitirme el lujo de colapsar. Y sigo imaginando ese momento: cuándo volverán”.

En febrero, algunos rehenes que acababan de ser liberados dijeron que habían visto a los hermanos separados, pero vivos. Poco se sabe sobre sus condiciones.

El Hermano mayor de Ziv y Gali, Liran ha estado viajando por todo el mundo durante meses para reunir apoyo y solidaridad por el destino de los gemelos y otros rehenes. En el primer aniversario, el 7 de octubre, fue invitado por la Comunidad Judía de Milán. “Desde su secuestro, mi único objetivo ha sido traerlos a casa, junto con todos los rehenes. Ellos son los protagonistas, son los héroes que han estado resistiendo en los túneles de Gaza durante más de un año”. —había explicado Liram, con los ojos enrojecidos—. “No paré hasta que mi madre vuelva a besar a Gali y Ziv. Hasta que mis hijos vuelvan a jugar con sus tíos. Hasta que los vuelva a abrazar”. Seis meses después de ese aniversario, los gemelos siguen en manos de los terroristas de Hamas.

