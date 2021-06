Usan a judíos como una estrategia política para tratar de enfrentar a los judíos contra otras comunidades

Radio Jai dialogó con la periodista judía escocesa Eve Barlow, quién recientemente se ha vuelvo conocida debido a su activismo combativo contra el antisemitismo, en medio de un preocupante aumento de este en el mundo.

-Como te describirías en unas palabras a los lectores?

-Soy una periodista independiente especializada en música y cultura pop, aunque recientemente me he convertido en una defensora de la comunidad judía, tanto online como offline.

-Durante el reciente episodio del conflicto israelí-palestino en mayo, hubo un aumento global de casos de antisemitismo, a qué crees que se debe?

–Es por la diseminación masiva de una narrativa falsa sobre el conflicto, y una proliferación de esas falsas narrativas difundidas por influencers en las redes sociales, que no están educados en el asunto y que han dicho mentiras sobre el conflicto, más precisamente sobre Israel, que es el judío entre las naciones. Es una forma moderna de antisemitismo clásico que se enmascaran detrás del antisionismo, pero ha dado a personas antisemitas un permiso para ser abiertamente hostil contra los judíos en la esfera pública.

–Las redes sociales alimentaron estos nuevos casos de antisemitismo?

-Absolutamente, las redes sociales tienen una gran culpa en este tema, han sido un masivo catalista en la diseminación de esta información falsa.

-Esta narrativa antisionista difundida por personas muy influyentes en las redes sociales es solamente contra Israel, o afecta la seguridad de las comunidades judías en la esfera global?

-Las consecuencias de estas narrativas son peores para las comunidades judías de la diáspora que para los judíos que viven en Israel porque los judíos que viven en Israel están asimilados en un país mayoritariamente judío y tienen la protección del Estado en el que viven. Tienen una proximidad física a enemigos que los quieren destruir pero los judíos de la diáspora viven como minorías en sociedades no judías, ellos son los que más sienten este antisemitismo sin la protección de un Estado judío. Es una experiencia muy diferente y creo que los judíos de la diáspora sienten los efectos del antisemitismo en una manera más alienante que dificulta ajustarse.

-Durante los últimos años hemos visto un aumento en casos de antisemitismo en todo el mundo, pero más precisamente en Europa. Los ataques antisemitas son comunes en este continente?

-Sí, creo que el antisemitismo en Europa ha sido muy excesivo por mucho tiempo y creo que nunca ha desaparecido. Por ejemplo en Francia, el número de judíos que hacen aliá habla mucho sobre la falta de seguridad que los judíos sienten viviendo una manera de vida judía en un Estado como Francia. Hablo con experiencia como una persona judía del Reino Unido, cuando digo que en los últimos años el aumento de antisemitismo en la izquierda, con el liderazgo de Jeremy Corbyn del Partido Laborista, ha despertado a muchos judíos que viven en el Reino Unido, sobre la cantidad antisemitismo que es permisible en estructuras sistémicas como los gobiernos. Corbyn era el líder de la oposición y podría haberse convertido en el Primer Ministro. El problema del antisemitismo en Europa nunca ha desaparecido.

-La situación de las comunidades judías de EEUU podría llegar a parecerse a las de las comunidades europeas?

-Sí, creo que la idea de excepcionalismo de EEUU es desafortunadamente mentira. Si uno ve las estadísticas de crímenes de odio basados en religión, no solamente ve que las comunidades judías sufren más ataques que cualquier otra comunidad, sino que los experimentan de manera más frecuente. La diferencia con los ataques cometidos contra cualquier otra minoría es muy grande, entonces creo que por mucho tiempo EEUU ha difundido una narrativa diciendo que es básicamente un paraíso para los judíos, una especie de Nueva Jerusalén, y aunque hubo mucha visibilidad judía en ciudades más liberales como Nueva York o Los Ángeles, cuando uno se fija la locación de los crímenes basados en odio se puede dar cuenta que las comunidades judías en Nueva York están en peligro y creo que la idea de que la cultura judía es celebrada por la cultura estadounidense en un nivel superficial ha creado un desentendimiento en cuanto a la seguridad de las comunidades judías en dicho país.

-Los ataques contra otras minorías son condenadas abiertamente y de manera correcta, crees que los ataques a comunidades judías son condenados de la misma manera?

-No, y es debido a diversas razones. En primer lugar, el antisemitismo es la forma más antigua de odio, y no sobrevive miles de años sin ser institucionalizado y creo que la gente no entiende que el antisemitismo está presente en las instituciones, el sistema político y en nuestras sociedades. Hay consecuencias sociales de no condenar el racismo contra otras comunidades, pero no hay ninguna consecuencia social por ignorar y no condenar el odio hacia los judíos, de hecho es el opuesto: si condenas el antisemitismo es más probable que recibas consecuencias sociales negativas. Debido a que no hay consecuencias sociales de ignorar el odio hacia el judío, es menos probable que la sociedad sea aliada de las comunidades judías. Además nunca ha habido una estimación del odio hacia el judío después del holocausto, realmente no creo que la sociedad no entiende que es el antisemitismo y las comunidades judías no están haciendo un buen trabajo en cuanto a unificarse para educar al mundo sobre qué es el antisemitismo y que significa la identidad judía.

-Muchos dicen que los medios condenan el antisemitismo de la derecha pero no tanto el de la izquierda. Te parece que es así?

-Estoy en desacuerdo, siempre digo que voy a condenar el antisemitismo sin importar de qué lado del espectro político está, pero desafortunadamente muchas personas de derecha solo van a condenar el antisemitismo de la izquierda y viceversa. Hacen esto porque no valoran la vida judía, “juegan” al antisemitismo como si fuera fútbol político. Usan a judíos como una estrategia política para tratar de enfrentar a los judíos contra otras comunidades o para enfrentarnos dentro de la comunidad. En mi opinión el antisemitismo de la derecha, como el de la congresista republicana estadounidense Marjorie Taylor Greene, es condenado no solo por las comunidades judías sino también por personas racionales de la sociedad en general, por la izquierda y por cualquier persona que crea en los derechos humanos, porque su antisemitismo basado en teorías conspirativas ridículas muestra su obvio riesgo y lo estúpido que es. No obstante, cuando se trata del antisemitismo de la izquierda, de personas que son vistas como bastiones del bien, su antisemitismo es más insípido y no es condenando por las mismas personas que condenarían a alguien de la derecha. No lo condenan porque no entienden o prefieren ignorar la verdad sobre el antisemitismo en sus dichos porque demuestra que si el antisemitismo es permitido en el progresismo, si es una excepción permitirle en la sociedad marxista que ellos desean, demuestra que hay una gran falla en su sociedad progresista y no es condenado porque es justamente la misma falla. Yo tengo menos miedo al antisemitismo de la derecha porque todos lo condenan, aunque esta condena no tenga nada que ver con la protección de los judíos, sino con el rechazo a la extrema derecha y lo que es una manifestación moderna del neonazismo, porque a nadie le gustan los nazis. Necesitamos protección tanto de los neonazis de la derecha como de los antisemitas que enmascaran su odio hacia el judío bajo el antisionismo.

-Porque grupos que dicen estar a favor de los derechos civiles están en contra de Israel, siendo la única democracia de Medio Oriente?

-Es una excelente pregunta, y ojalá sabría la respuesta. Creo que es porque están celosos de que Israel es un éxito, capaz si no lo fuera la situación sería distinta. Es un faro de democracia en el medio de una región llena de tiranías a las que le faltan libertades civiles. Israel es el mejor ejemplo en el mundo de repatriación de su población indígena y creo que ciertos grupos de derechos humanos han desarrollado un odio a esto, se sienten amenazados por ello. Eso demuestra el clásico antisemitismo, cuando somos muy exitosos el mundo se vuelve en nuestra contra, diciendo que somos muy poderosos, que queremos controlar el mundo y que somos la antítesis de lo bueno en el mundo. Es un ejemplo moderno de los libelos de sangre que vimos en la Edad Media.

-Como usted es escocesa le quería consultar acerca de la judeidad de ese país. Cuantos judíos hay en Escocia?

-Hay unos cuantos miles, no sé el número exacto, es una comunidad pequeña.

-Es un país antisemita Escocia?

-Hay tanto antisemitismo como en cualquier parte de Europa, lo experimenté mientras crecía y suelen haber manifestaciones antisemitas en Glasgow, mi ciudad natal. Durante el año pasado hubieron muchas demostraciones pro Palestina. Recientemente hubo un incidente cuando el equipo deportivo israelí vino a jugar contra Escocia en Glasgow, vandalizaron su micro con pintura roja para significar sangre palestina.

-La política escocesa es pro israelí?

-No son pro israelí en la actualidad, la primera ministra escocesa no ha sido amiga de Israel.

-El independentismo escocés toma inspiración del sionismo?

-Para nada y es uno de los dobles estándares. Porque por ejemplo en Escocia hay un político antisemita importante llamado George Galloway, del movimiento independentista, y es un doble estándar que esta persona llame a Israel un etno-Estado y proyecto genocida mientras reclama un Estado nacionalista, no tiene sentido.

-Que piensas acerca de Jeremy Corbyn?

-Pienso que no solo ha permitido el crecimiento del antisemitismo en su partido, sino que él mismo ha demostrado que es antisemita. Corbyn no perdió la elección por un grupo de judíos que expuso su antisemitismo porque los judíos son una pequeña minoría en el Reino Unido, no hay forma de que tengamos tanto impacto en la elección. Corbyn perdió la elección por la pérdida del voto de muchos votantes de la clase obrera, no por su antisemitismo, y es por eso que no hay que exagerar el impacto de su antisemitismo en las elecciones. Soy una votante de centroizquierda, nunca he votado por el Partido Conservador, y si bien no voté en esas elecciones, cuando Corbyn perdió sentí alivio.

-Sigue siendo importante en el partido?

-Absolutamente y fue doloroso ver que no ha desaparecido el antisemitismo bajo la nueva dirigencia, que decía que iba a desterrar el antisemitismo del partido.

-Que esperanzas tienes para el futuro en relación al antisemitismo y al antisionismo? Podrían disminuir los ataques de odio contra los judíos?

-Creo que la situación solamente empeorará, pero espero que más comunidades judías se unifiquen y se eduquen, mediando con la sociedad que sí quiere ser educada en cuanto al antisemitismo. Hay que sentirnos orgullosos de nuestro pueblo y nuestra historia.

