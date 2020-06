El diputado nacional por la provincia de Tucumán Pablo Yedlin, dialogó por Radio Jai acerca de la decisión de su provincia de adherir a la definición de antisemitismo de la IHRA, tal como lo hizo la nación.

“Inmediatamente de que el presidente Fernández tomó la decisión, el gobernador Manzur decidió adherir por un decreto a la provincia, en una decisión que es importante porque amplía y define en forma correcta lo que es el antisemitismo hoy, que incluye no solamente el clásico antisemitismo, sino las nuevas versiones como el antisionismo, y sobre todo la discusión de la legitimidad de un Estado Judío”, indicó el legislador.

“Me parece importante que el resto de las provincias se vayan adhiriendo, porque sino hay un grupo de antisemitas que se van escondiendo bajo la idea de que el antisionismo no es antisemitismo. Eso ya ha quedado claro en el mundo y me parece que sería importante que la Argentina sume en esa decisión”, agregó.

Cabe aclarar que la decisión fue del gobernador Manzur por decreto, lo cuál la constituye en personal y del gabinete que lo acompaña, sin que haya habido repercusiones negativas. Hay en evaluación la idea de hacer un proyecto de resolución en la legislatura, donde podría darse algún debate.

En referencia a los escritos en un artículo para el diario “La Gaceta” del periodista Federico Türpe, que es el secretario de redacción, equiparando al nazismo, el sionismo, el stalinismo o el peronismo como los grandes aparatos de propaganda del siglo anterior, Yedlin consideró “muy poco feliz la agrupación de éstos cuatro movimientos ideológicos tan diferentes, y el habla de los sistemas de propaganda y no de los movimientos en si. El sionismo suele tener una prensa bastante mala, obviamente con intereses políticos por detrás, de lo que realmente es: La decisión del pueblo judío de volver a tener una tierra que considera propia”.

De todos modos, aclaró el diputado que conoce personalmente al periodista, y que está lejos de pensar que el diario tenga un perfil antisemita, ni que el periodista lo sea.

“Obviamente que hoy el antisionismo está equiparado al antisemitismo y es judicializable, pero éste caso no llega a tener la gravedad y no creo que Türpe tenga una ideología antisemita pero el comentario fue antisionista y eso es claramente antisemita. Creo que el tema está salvado con algunos twits borrados y hay que estar siempre atentos a que ésta situación no tenga una escalada”, concluyó.

