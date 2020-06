Taglit-Birthright: “No se cancela el programa, que está tan fuerte como al principio”

Jorge Zak, vicepresidente para América Latina de Taglit-Birthright International, explicó los mecanismos del programa para quienes ya estaban inscriptos en las fechas que se debieron suspender por la pandemia de Covid-19.

“A los participantes que teníamos inscriptos para el mes de julio, que era un número sumamente importante de alrededor de 1550 personas, ya en el mes de marzo les informamos que teníamos cancelación para las salidas de nuestros grupos que eran en el mes de julio acorde a las medidas y previsiones que se hicieron en ese momento”, indicó.

Zak explicó que “todos estos jóvenes estaban registrados tanto en Argentina como en otros países del continente, Brasil, México, Panamá, etc. Dimos la posibilidad de que decidan si querían quedar registrados para salidas posteriores o si querían retirar su registración. Por suerte, o por mucha credibilidad en el proyecto y deseos de viajar, el 80% pasó su inscripción para enero y julio del año próximo”.

En Israel aún no se ha determinado el procedimiento y los tiempos para permitir el arribo de turistas y contingentes del exterior: “Por ahora están postergados los arribos, y estamos esperando, acorde al trabajo que hacemos en conjunto con los ministerios de salud y seguridad de Israel, el momento en que nos indiquen que podemos retomar los viajes. En éste tiempo se están haciendo las adaptaciones de los programas a lo que se prevén como probables alternativas en una época de pos-pandemia”, dijo Zak.

“Nosotros teníamos en el mes de febrero un estudio hecho para los próximos cinco años, que se había empezado a hacer y no lo pudimos implementar, y estamos revisando, independientemente de la pandemia, qué tiene que ver con el joven actual que es diferente al joven de hace 5 o 10 años atrás. Lo que es claro es que no vamos a interrumpir el programa, no vamos a cancelarlo. Lo único que tiene es una postergación en el tiempo para todos los que quieran participar. El plan esta fuerte como al principio”, aseguró.

En referencia a quienes estén interesados en ser postulantes para las salidas futuras, Zak manifestó: “Por ahora no lanzamos la apertura de inscripción, estamos pensando en un lanzamiento para el final del mes de julio o principio del mes de agosto, que es lo que anualmente hacíamos. También los procedimientos de entrevistas los estamos rediseñando, ya que nosotros hacemos entrevistas en el 85% presenciales, salvo los que están muy lejos y allí lo hacemos virtual”.

“Taglit en general, está esperando la definición del ministerio de salud y turismo en Israel, porque no de Argentina, pero es probable que en octubre tengamos algunos grupos pilotos de EEUU a los que podrían sumarse de Argentina”, concluyó.