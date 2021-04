¿Cómo afectan la economía las restricciones para prevenir la transmisión de covid?

Radio Jai dialogó con la economista Eliana Scialaba, acerca del efecto de las nuevas medidas restrictivas en la economía. Este fue su análisis:

“Todas las restricciones afectan principalmente al sector privado, por eso vemos tanta protesta desde los locales que tienen que cerrar, gente que no puede ir a trabajar que han sido declarados no esenciales y entonces no pueden usar el transporte público. De alguna manera seguimos viendo gente del sector público que ponen restricciones que a ellos mismos no los afecta, pero sí afecta a la gente que trabaja todos los días y paga los impuestos para mantener a esta gente”.

“Estamos viendo bastante complicación principalmente en todo lo que es gastronomía y hostelería que dicho sea de paso está casi fundido. Estuve hablando con gente de locales que siguen abiertos, analizando si podrán seguir o no porque el volumen de ventas que tenían a la tarde, horario en que la gente estaba de alguna manera retomando actividad, no se podría repetir porque ya se vuelve a cerrar mucho, dijeron que aguantaron un año, pero otro más no aguantarán”.

Según Scialaba: “El gobierno anunció bonos al personal de salud de 6500 pesos, mientras que el IFE y otros planes sociales serían de quince mil pesos, analizando esto último por un lado genera una gran indignación porque se premia mucho el no trabajar frente al trabajar. Teniendo todo esto en cuenta, estamos con un déficit récord porque no solamente el gasto está subiendo, sino que tenemos una fuerte caída en la recaudación por todos los negocios que están cerrando, sumado a que la caída del consumo hace que se recaude menos IVA. Hay una caída generalizada de los ingresos con una suba explosiva del gasto que se está financiando con emisión monetaria porque no hay margen para subir impuestos, aunque ellos siempre se las ingenian con una manera para hacerlo, y tampoco hay fuente para tomar deuda interna o externa”.

“El problema de que la emisión financie el gasto es la inflación, la emisión del mes pasado fue de 4,8% con un nivel de actividad tan bajo, por lo que uno se pregunta a cuánto llegaría la inflación si la economía estuviese funcionando de forma normal… el año pasado la base monetaria aumentó entre 45 y 50%, y básicamente el problema no termina siendo la intensidad de la emisión sino para que emiten, porque si el aumento de la base monetaria se destina a la compra de reservas, lo tenés como contrapartida en dólares en el banco central, pero el problema es cuando se utiliza todo eso para financiar déficit fiscal que no hay posibilidad que se vuelva a reparar. Siempre digo que la inflación no es que el dinero sube, sino que la moneda vale cada vez menos”.

“Me asusta que estemos con este nivel de inflación recién en marzo, cuando en realidad en los años electorales la emisión y el gasto aumenta fuertemente dos meses antes de las elecciones, cuando ellos se dan cuenta que la gente se acordará que les dieron algo para votarlos. Si van a dar una batería de aumentos y subsidios creo que se podría descontrolar fuertemente la inflación, aunque las restricciones me suenan a que la contención de la actividad es un tema de economía más que de COVID, en cuanto a que siempre la menor actividad frena la inflación”.

Finalmente, concluyó: “Veo una inflación alta, un déficit enorme y la pobreza subiendo porque nosotros vemos que la pobreza se calcula en base a los ingresos de las familias, y los ingresos de los sectores están creciendo muy por debajo de la inflación, así que la pobreza muchas veces se calcula en base a que, si la inflación sube más que los ingresos, la gente de clase media automáticamente se convertirán en pobres”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente