Coronavirus en Uruguay: “En este momento no tenemos ningún tipo de cuarentena”

Radio Jai dialogó con Janet Rudman, Licenciada en relaciones internacionales, quien dio detalles acerca de la situación de Uruguay con el Covid-19. Además, dio detalles acerca de un taller de literatura que dicta.

“Lo que nos preocupa más que nada es la cantidad de gente que hay en los centros de tratamiento intensivo (CTI), que son 516 en este momento, y ayer han muerto 63 personas”, señaló, y agregó: “En este momento no tenemos ningún tipo de cuarentena”.

En Uruguay están bajando los contagios y el plan de vacunación crece “a ritmo muy acelerado”. “Hoy en día tenemos al 30 por ciento con una dosis y un 9,4 con las dos, lo cual hace estimar que en las próximas semanas el tema cambie radicalmente. Algunos medios hablan del colapso sanitario, pero la verdad es que estamos bastante lejos de colapsar”, indicó la analista internacional.

Uruguay tiene una ventaja geográfica ya que, al no ser tan extenso, se hace más fácil el traslado de pacientes entre un hospital lleno a otro con camas disponibles. “El sistema de salud está mucho mejor que lo que nosotros pensábamos”, comentó. “Lo que no está mejor es el hecho de que la gente no respeta la burbuja”, completó la entrevistada.

A diferencia de Argentina, Uruguay sí tiene la cantidad necesaria para inmunizar a más del 50 por ciento de la población. “Acá la vacunación fue por agenda, no hubo vacunatorio VIP y el presidente no se vacunó primero, sino cuando le tocaban los de su edad”, mencionó.

Por otro lado, se refirió a un taller de literatura el cual ella lleva a cabo: “Soy una lectora de toda la vida. Estoy haciendo un taller en la B’nai B’rith y lo que hacemos es leer una vez por mes un libro, y mañana vamos a leer ´Historia de una vida´ de Aharon Appelfeld”, contó Rudman.Agregó que Appelfeld “fue un escritor brillante y es muy conocido en Israel y España, pero por estos lugares es poco conocido. Narra su experiencia como un niño en el Holocausto, per desde su permanencia en los bosques. Es un libro que vale la pena leer”, concluyó.

Por GS/RJ

