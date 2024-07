“Liderar requiere coraje” Amichai Chikli

En una entrevista exclusiva con Radio Jai, el Ministro israelí de relaciones con la diáspora y combate contra el antisemitismo, Amichai Chikli, ahondó sobre el delicado momento que vive el Estado de Israel y el pueblo judío después del 7 de octubre.

El referente de la política de Israel felicitó al presidente Milei y su gobierno, por la clara postura que han asumido en el combate contra el terrorismo declarando al Hamás organización terrorista y a Irán como patrocinador. Esto llevará a la Argentina a ser un referente a nivel internacional. Consultado sobre si esta postura no conlleva un peligro mayor para el país, el ministro respondió que liderar es un trabajo que requiere coraje. “Esta es una oportunidad estratégica de primer orden”. Argentina es un país enorme y que tiene mucha importancia. Su postura nos parece que marca el camino correcto de no tranzar con los que promueven el terror y estar del lado del bien. En el largo plazo no tenemos dudas que esto podrá a la Argentina en otro nivel en el concierto de las naciones, señala el Ministro, subrayando que esta posición podría influir significativamente en toda América del Sur. Además, mencionó las colaboraciones con los líderes de Uruguay y Paraguay como un desarrollo positivo para la región.

No hay duda que el 7 de octubre marca un antes y un después señala el referente de la política israelí de visita en la Argentina con motivo de los 30 años del atentado contra la AMIA. “La comunidad judía en Argentina ha demostrado una resistencia impresionante a lo largo de los años”, afirmó Chikli, subrayando la solidaridad global y la respuesta unificada de la diáspora judía ante la guerra que vive Israel y que ha afectado a todo el pueblo judío con enormes expresiones de antisemitismo.

La esencia del actual antisemitismo tiene dos cabezas de la serpiente claras y definidas. La extrema izquierda y el islam radical. Grupos excitados y sedientos de sangre (judía) han aparecido abiertamente en los campus universitarios y organizaciones internacionales, señala, mientras comparte ejemplos de los mismos.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia del último viernes es absolutamente antisemita en su esencia. Tampoco se puede olvidar lo que ha ocurrido con los presidentes de las tres universidades occidentales más importantes que en su silencio frente a las manifestaciones de antisemitismo pasan a ser cómplices del mismo. Hay un vínculo entre el pueblo judío y el Estado de Israel indestructible.

Nunca fue un picnic ser judío, pero la Eternidad de Israel no se doblegará. Hoy (como siempre) Israel lucha por su existencia mientras muchos claman por su desaparición. Hay un país, Irán, que promueve otro holocausto. Todo pueblo tiene derecho a su país y nosotros al nuestro. Los judíos del mundo pueden estar orgullosos de los valores que enseñamos desde hace 3500 años, “no asesinaras, no robarás, no cometerás adulterio”.

En una conferencia de prensa al medio día Chikli fue categórico:

” Argentina debe cortar relaciones diplomáticas con Irán y estar al lado de Israel y la verdad”.

En relación a Hezobollah “no entraremos en una guerra como la segunda del Líbano, la guerra es contra Irán”.

“Se pensó que se podría vivir con brazos del enemigo como vecinos, quedó demostrado que no es posible. Hay que derrotar a Irán. Para Israel esta es una guerra existencial”.

La verdad está de nuestro lado y triunfará.

