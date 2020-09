Explosión en el sur del Líbano: “Lo que se sabe hasta el momento es que hay 4 víctimas”

Desde Israel, la periodista Roxana Levinson dio detalles de lo que fue el estallido en la ciudad libanesa el martes por la tarde.

“Según un portavoz de un diario libanés, la explosión tuvo lugar en un centro de desminado perteneciente a una asociación vinculada al grupo (Hezbollah), donde había municiones sin detonar de una guerra del pasado con Israel”, señaló Levinson.

Si bien son varias las hipótesis, la periodista contó que son varios los medios libaneses que “insisten en que la explosión se debió a un error técnico”.

Luego del desastre que ocasionó, varios testigos declararon lo que vivieron en carne propia. “Uno de ellos decía que la tierra tembló, que escucharon una fuerte explosión”, expresó Levinson. Y agregó: “Otro decía que pensó que era una incursión israelí, luego se dieron cuenta que venía desde una casa de las afuera del pueblo y escucharon ambulancias”.

El hecho tuvo lugar en un almacén de armas en la ciudad de Qana. “Hay un informe de un canal de televisión que dice que la investigación preliminar es que la explosión se produjo en un almacén de armas y municiones que pertenece a la organización chiita Hezbolláh”, confirmó. Sin embargo esta misma agrupación niega que haya sido un arsenal de armas.

Además, Levinson aclaró la delicada situación en la que se encuentra el país afectado. “En el Líbano hay un serio problema de infraestructura, de falta de mantenimiento. Todo dinero que se consigue de donaciones internacionales, que se destina del presupuesto nacional para un proyecto, termina en los bolsillos de políticos corruptos. Hay un serio problema de corrupción, e inacción del gobierno”. Además detalló: “No toda la gente en el Líbano tiene agua potable, energía eléctrica. El nivel de desocupación es altísimo. Tienen una situación muy compleja”.

Con respecto a la crisis sanitaria que padece Israel, la periodista se refirió a los primeros días de la cuarentena estricta de tres semanas y contó qué siente la gente en esta situación que parece no tener fin.

“En el primer fin de semana hubo unas 7.000 multas y desde el fin de semana unas 2.000 más”, dijo en referencia a aquellos que no cumplen con el aislamiento obligatorio impuesto por las autoridades nacionales.

“Hay una falta de confianza de la gente en el gobierno y en las autoridades que dan las instrucciones, por muchas razones. Los propios miembros del gobierno no cumplieron sus propias instrucciones y siguen sin cumplirlas. Por el zigzag de cambiar las instrucciones, y volverlas a colocar, y volverlas a anular”, afirmó. También agregó: “La sensación de la gente es que a los políticos solo les interesa encontrar quién es el culpable de que las cosas no funcionen, pero no hacer que funcionen”.

Y por último cerró con un caso que provocó un fuerte rechazó por parte de muchos israelíes ya que una persona cercana al primer ministro no cumplió con el confinamiento social. “Este mismo fin de semana dos de las personas más allegadas a Netanyahu, transgredieron la orden de aislamiento porque uno acababa de regresar de Washington con la comitiva del primer ministro y tenía la obligación de estar en aislamiento, y no lo hizo. El gobierno en lugar de tomar alguna medida o de repudiar la conducta, lo defendió y dijo que en realidad se la toman con él porque es asesor del mismo Netanyahu. Y uno tiene que aislarse y no ver a su propia familia. Así que estamos en una situación realmente difícil”, sentenció.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.