Israel y Hamás: ¿Qué implica la crisis actual? – Alberto Spektorowski

En el marco de una compleja coyuntura geopolítica, Israel atraviesa una paradoja tanto política como estratégica luego del inicio de la operación carros de Gedeon con Hamás. Así lo analizó Alberto Spektorowski, politólogo de la Universidad de Tel Aviv y exasesor de negociaciones diplomáticas israelíes, en una entrevista donde explicó las múltiples dimensiones del conflicto y su impacto en el escenario global.

Tras los eventos del 7 de octubre, Israel logró “victorias tácticas” contra Hamás, debilitando significativamente a sus enemigos directos, señala Spektorowski. Sin embargo, el especialista advierte que en términos estratégicos la situación es más compleja:

“A nivel estratégico, Israel está perdiendo respaldo internacional, especialmente por la falta de apoyo firme de Donald Trump, lo que deja al país políticamente aislado”.

En este escenario, Hamás ha logrado mantener una posición relativamente fuerte en la guerra mediática y política. Spektorowski destaca que, aunque el grupo terrorista no gobierne directamente en Gaza, su objetivo es sobrevivir políticamente.

“Mientras Hamás permanece dentro de las cuevas con los rehenes, la presión contra Israel proviene de voces occidentales y hasta internas. Esto es exactamente lo que buscaba Hamás”.

Respecto al liderazgo interno de Israel, el politólogo apunta que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha perdido legitimidad tanto en el plano internacional como en la opinión pública israelí. No obstante, advierte que, dadas las circunstancias, otro líder israelí difícilmente tendría más opciones:

“La gran pregunta es qué hubiera hecho otro que no sea Netanyahu. La respuesta es que no habría alternativas claras, porque cualquier actor en Gaza, aunque sea distinto a Hamás, no impediría el rearme clandestino”.

Sobre la posibilidad de un fin definitivo del conflicto, Spektorowski es enfático:

“No existen triunfos definitivos en estos momentos. La única rendición efectiva sería una declaración explícita de entrega de armas por parte de Hamás, algo muy difícil de imaginar”.

El politólogo compara esta situación con procesos anteriores de desarme de grupos armados, como el caso de ETA en España, en el que bastó un gesto simbólico para marcar el fin de la violencia activa, aunque no la desaparición total de riesgos.

Finalmente, Alberto Spektorowski contextualiza el conflicto dentro de un cambio más amplio en el orden mundial:

“Estamos transitando hacia una ‘paz autoritaria’, alejándonos de la idea de una paz democrática. Líderes como Trump, Putin o Irán forman parte de un frente que rechaza el liberalismo clásico”.

En esta nueva etapa global, la democracia liberal enfrenta una crisis profunda mientras regímenes autoritarios ganan terreno, transformando la manera en que se entienden las relaciones internacionales y los procesos de paz.

Escuche la entrevista.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai