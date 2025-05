Affaire Parrilli: No escuchamos la asunción del error por parte de AMIA ni del Rabino Hamra- Aldo Donzis

La convocatoria a un acto institucional de recordación por el atentado a la AMIA con presencia del senador Oscar Parrilli generó una fuerte reacción en el seno de la comunidad judía.

Expresidentes de DAIA y AMIA, junto a referentes comunitarios, se reunieron ayer con las autoridades de la AMIA para expresar su “profunda preocupación” por lo que consideran un hecho de “gravedad sin precedentes”: la participación de un dirigente político procesado por encubrimiento en la causa del Memorándum con Irán, en un evento vinculado a la memoria del atentado a la sede comunitaria.

Uno de los asistentes a la reunión fue Aldo Donzis, expresidente de DAIA, quien dialogó con Pensando las noticias. Allí afirmó que la decisión de invitar a Parrilli —uno de los impulsores del acuerdo con Irán y exfuncionario vinculado a los servicios de inteligencia— no solo es “inaceptable” desde lo jurídico, sino también desde lo político y moral. “Una institución víctima de un atentado no puede invitar a alguien imputado por encubrir a sus autores. Y suspender el evento alegando que es un año electoral no es suficiente. Falta una respuesta institucional sólida”, subrayó.

Durante el encuentro con la dirigencia actual de AMIA, surgieron interrogantes respecto de si la invitación a Parrilli fue avalada por el Consejo Directivo o si se trató de una acción individual del rabino Eliahu Hamra. El referente comunitario señaló que de acuerdo a lo informado la comisión directiva de la mutual decidió invitar a todos los senadores. En ambos escenarios, Donzis insistió en la necesidad de una reacción acorde: “Si fue por ignorancia, es grave. Si se sabía y no importó, es mucho más grave”, sostuvo.

El dirigente manifestó su preocupación por la participación del Rabino Hamra en acciones que no son de la incumbencia rabínica.

Otro de los ejes planteados fue el progresivo debilitamiento del sistema comunitario. Según Donzis, se están desdibujando las funciones históricas de las instituciones: “La DAIA está para los análisis políticos y jurídicos, la AMIA es una mutual. Esa división de roles permitió sostener una estructura durante casi un siglo. Hoy vemos cómo se liman esas bases desde adentro”.

Finalmente, el expresidente de DAIA pidió al Consejo Directivo de AMIA que avance con una reflexión profunda y autocrítica: “Lo que falta ahora es un acto reflexivo. Esta crisis puede ser una oportunidad para reordenar funciones, respetar los estatutos y cuidar el trabajo institucional construido con esfuerzo”.

La comunidad, advirtió Donzis, sigue atenta a una posible respuesta formal por parte de la dirigencia actual de AMIA, que, según se indicó, evaluaría la situación en una próxima reunión de su Consejo Directivo.

Escuche la entrevista

