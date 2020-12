Asesinato de Isaac Sus: “El acusado andaba sin licencia y manejó de manera temeraria”

En estos últimos días se presentó ante la justicia Ricardo Emanuel Papadopulos, el acusado de atropellar y matar a Isaac Sus en el barrio porteño de Flores. Para ello, Radio Jai dialogó con los abogados de la querella David Bernstein y Gabriel Becker, quienes dieron detalles acerca de cómo seguirá la causa.

“A partir de las 11 vía zoom, junto a sus abogados, iba a prestar indagación obligatoria, y luego desde sus propios domicilios, tanto el fiscal como la jueza, harán las preguntas pertinentes y le leerán las pruebas en su contra para luego invitarlo a prestar declaración”, explicó el Dr. Becker.

Mucho se habló sobre que el joven de 21 es analfabeto y de alguna forma estaban construyendo una víctima del sistema. “Es una mera estrategia defensiva carente de toda relevancia insignificante”, aseguró el abogado. Y agregó: “No tuvo una educación formal, pero si una con maestros particulares, por lo tanto, no estamos hablando de un analfabeto”.

Por otro lado, el hecho de no asistir a las víctimas en el momento del accidente vial, complica mucho al acusado. “Lo único que le importó, y está acreditado en el video del garage, fue agarrarse la cabeza lamentándose porque se había abollado el capó del auto y se había roto el parabrisas, producto del arrollamiento”, confirmó Becker.

Hasta el momento no se sabe qué es lo que va a suceder con el acompañante de Papadopulos. “Desde el punto de vista del encubrimiento, no le cabe ninguna responsabilidad”, reafirmó el abogado querellante. Además, la duda es si estaba obligado a auxiliar a las víctimas. “En principio va a declarar como testigo”, señaló. Y prosiguió: “Tendría que haber prestado los auxilios correspondientes aun cuando no fuese el conductor, pero si me pongo como abogado del diablo puede escudarse con que él no manejaba”.

Por último, los abogados dejaron en claro la situación del camionero, quien supuestamente le podría haber tapado la vista al acusado. “Lo fundamental es aclarar la situación del camión, pero queremos aclarar que no es el responsable”, reconoció el Dr. Bernstein. Y sentenció: “El acusado es el que andaba sin licencia y manejó de manera temeraria”.

Por GS/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente