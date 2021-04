“Estamos a la deriva”

Radio Jai dialogó con Waldo Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, acerca de la nueva reforma del ministerio público fiscal y la campaña de vacunación, entre otras cuestiones.

“Nos sorprende que el jefe de gabinete no vaya a exponer al congreso, hace mucho tiempo vengo planteando esto, hoy se cumplen 273 días de la última vez que vino, y en la Constitución Nacional está establecido en el artículo 101 que el jefe de gabinete de ministros debe ir al congreso una vez por bimestre, una vez a la cámara de Diputados y una vez al senado, a brindar información y responder preguntas de los parlamentarios. Que no cumpla este deber muestra la relación del jefe de gabinete en representación de este gobierno con el cumplimiento de las leyes”.

“El ministro de justicia vino el lunes pasado a comparecer a la comisión que está evaluando la modificación del ministerio público fiscal, diciendo que había que entregarle preguntas por escrito antes que él responda. En el gobierno anterior los ministros se abrían a preguntas hechas por legisladores de todos los colores políticos en el momento, que es lo que corresponde, aunque cabe declarar que también es entendible si un ministro exige responder por escrito ya que alguien le podría hacer una pregunta para la que no tenga respuesta, pero eso debe ser una excepción, no una constante”.

Luego, consultado sobre la intención oficialista de reformar el ministerio público fiscal, el entrevistado declaró: “Queda muy claro cuales son las intenciones con esta reforma, estamos yendo hacia un sistema acusatorio, o sea que el que hace la acusación es el fiscal, y dándole al procurador la posibilidad de elegir quién es el fiscal que acusa, puede elegir que fiscal le gusta y sacarlo o ponerlo a elección. También proponen elegir al procurador con una mayoría simple, que a diferencia del actual requisito de dos tercios, lo podrían lograr con mayor facilidad permitiéndole designar a cualquier persona que les apetezca. Además, dicen que para sacarlo del puesto habría que conseguir dos tercios del voto, lo que es muy difícil”.

“Respecto a supuestas exigencias de Pfizer para vender sus vacunas a nuestro país, se sabe que el kirchnerismo tiene esa habilidad para crear relatos fantasiosos, y la prueba más grande de que estos rumores son un gran relato fantasioso es que ahora están negociando nuevamente con Pfizer. Encima ningún país que haya negociado con Pfizer dijo que se le hayan hecho semejantes requisitos, y a su vez Argentina le permite a China pescar en nuestras costas a cambio de su vacuna, el kirchnerismo instala relatos incomprobables”.

Según Wolff: “Estamos a la deriva, el ministro Solá dice que Astrazeneca es un problema pero fue su gobierno el que firmó un contrato para conseguir esta vacuna, él es parte del problema, no un panelista, y tampoco aclaran porque en el acuerdo firmado con Astrazeneca se le adelantó el 60% del contrato, mientras que esta empresa se comprometió a vendernos 22 millones de vacunas y hoy en día no llegó una sola por este contrato, las que llegaron de Astrazeneca fue por Covax. Su proyecto es no hacerse cargo de nada”.

“Estamos en una anarquía donde no funcionan las instituciones, donde se logra enaltecer la figura del jerarca, ya que muchos quedan en manos de este mismo jerarca que les da un plan, un subsidio, pauta a distintos medios, y es es el proyecto, pero yo lucho denunciándolo, haciendo eco de estos valores con los que una parte de la sociedad se siente identificada”.

Finalmente, concluyó: “Se le entregaron 70 mil vacunas a movimientos sociales pero nadie lo audita, tuvieron un año y no muestran ningún tipo de evidencia que respalde esta decisión. Además no es una decisión que tendría que tomar Arroyo, tendría que pasar por el Congreso de la Nación”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente