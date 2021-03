Premio a la excelencia educativa a la escuela de Kfar Silver

“El alumno estudia de una manera distinta”

En las últimas horas, la escuela de Kfar Silver ganó el premio a la excelencia pedagógica por parte de la organización de ORT Mundial (Sociedad del trabajo agrícola y artesanal).

Radio Jai dialogó con Marcelo Jolodenco, máster en educación, vicedirector de la escuela y director pedagógico, quien dio detalles de la institución educativa, de cómo funciona el sistema educativo allí y cómo viven los frecuentes ataques con misiles en la zona.

“Kfar Silver es una aldea juvenil fundada en 1956, que al día de hoy cuenta con 750 alumnos de los cuales 500 son externos, es decir que van y vienen todos los días a sus casas, y los otros 250 viven en la escuela”.

“Queda cerca de Ashkelón, al sur de Israel, y el terreno de la escuela tiene 250 hectáreas”. El educador comentó que “es agrícola, es decir, que hay un tambo, invernaderos y todo lo que implica la agricultura”.

Por otro lado, Jolodenco se refirió a ORT Mundial y señaló: “Hay dos ORT: Israel y Mundial, quien compró la escuela y son nuestros dueños desde hace 4 o 5 años, y ellos buscan excelencia educativa”.

“Ingresamos a un sistema de educación y evaluación a través de juegos, es decir que los alumnos estudian cuando los profesores les enseñan mediante juegos. El alumno estudia de una manera distinta, y esto es parte de esta excelencia educativa que nosotros tenemos”.

Sin embargo, según el entrevistado, los alumnos no sólo asisten allí por el nivel educativo. “Los alumnos no solo vienen por eso, porque no es lo mismo estudiar en un edificio de cemento que en un lugar rodeado de 150 hectáreas de verde”

“Lo que atrae a los alumnos es, por un lado, esta excelencia educativa, el lugar en sí y el trabajo que hacemos día a día para mejorarlos”.

Kfar Silver está ubicado muy cerca de la Franja de Gaza, es decir, que es una zona hostil. “Ashkelon queda a 20 minutos de la Franja de Gaza, así que tenemos mucha experiencia con ataques con misiles y alarmas”.

“Hay refugios por toda la escuela, tanto subterráneos como por arriba de la tierra”. “Para nosotros es parte de nuestra vida, de hecho, los niños desde el jardín de infantes ya saben lo que tienen que hacer cuando suena la alarma”, concluyó Jolodenco.

