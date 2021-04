HRW acusa a Israel de crimen de apartheid contra los Palestinos

La ONG Human Rights Watch (Observador de Derechos Humanos), acusó a el Estado de Israel de cometer crímenes de apartheid, establecidos por el Estatuto de Roma, contra los palestinos.

La prestigiosa organización no gubernamental internacional con base en Nueva York acusó a Israel de este crimen por primera vez en sus 43 años de historia, declarando que por primera vez cumple tales requisitos “Un umbral cruzado: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”, e incluso pidió a la ONU que aplique sanciones en consecuencia.

Israeli officials are committing the crimes of apartheid and persecution.

The world needs to act on behalf of the millions of Palestinians being institutionally discriminated against. https://t.co/b7uzsDfiVD #Courage2FightApartheid pic.twitter.com/CrWtRUt51e

— Human Rights Watch (@hrw) April 27, 2021