Jon Stewart dice que los personajes Goblin de ‘Harry Potter’ de JK Rowling son claramente antisemitas

‘Esa es una caricatura de un judío de una pieza de literatura antisemita’: el comediante se sorprendió de que no hubiera una protesta más amplia por la representación de personajes de nariz ganchuda que dirigen los bancos

JTA – En los últimos años, algunos fanáticos de “Harry Potter” han reconsiderado su amor por la serie a la luz de la controversia que rodea a su autora JK Rowling, quien ha sido criticada por sus comentarios sobre la comunidad transgénero.

Pero después del lanzamiento de un especial de HBO la semana pasada que celebra el vigésimo aniversario de las películas de “Harry Potter”, algunos están criticando la serie por una razón diferente: la inclusión de personajes duendes que dirigen el banco del mundo mágico.

En el mundo de “Harry Potter”, Gringott’s Bank, el banco que sirve a los magos y donde los tesoros se almacenan en una misteriosa red de túneles y cámaras subterráneas, está dirigido por duendes, que se representan como criaturas malhumoradas y de baja estatura con largas narices y orejas con amor al oro.

Jon Stewart, el comediante y ex presentador de “The Daily Show”, calificó a los personajes como caricaturas antisemitas en un episodio reciente de su nuevo programa. , “El problema con Jon Stewart”.

“Fue una de esas cosas en las que lo vi en la pantalla y esperaba que la multitud dijera ‘mierda, ella no en un mundo mágico simplemente arrojó judíos allí para administrar el maldito banco subterráneo’. Y todos decían, ‘Wizards’ ”, dijo Stewart encogiéndose de hombros.

Continuó comparando a los duendes con la representación de los judíos en el infame tratado antisemita “Los Protocolos de los Ancianos de Sión”.

“[La gente piensa] ‘Oh, ese es un personaje de Harry Potter’, [y] dices, ‘No, es una caricatura de un judío de una pieza de literatura antisemita’. JK Rowling dijo: ‘¿Podemos hacer que estos tipos dirijan nuestro banco?’ ”, Dijo Stewart.

So @jonstewart recently broke Hollywood's complete silence on @jk_rowling unapologetically maintaining antisemitic folklore through Harry Potter. pic.twitter.com/ezWrxpzryB

— raf (@rafaelshimunov) January 3, 2022